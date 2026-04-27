Дебелите якета, шапки и пуловери от зимата все още препълват гардеробите ни. Прах по мебелите, влага и разхвърляни по ъглите на дома ни вещи също напомнят за отминаващите студени месеци. А стъклата на прозорците ни повече от всякога имат нужда от блясък, който да отмие следите от последния дъжд. Когато градусите тръгнат нагоре, желанието да пуснем пролетта в домовете си става все по-голямо. Време е сезонното почистване вкъщи да започне.

В супермаркети „Фантастико“ можете да откриете над 850 вида почистващи продукта – от препарати за дърво, стъкло, бани и печки през дезинфектанти, обезмаслители и ароматизатори до спрейове за килими, дивани и дрехи. „Настъпването на пролетта е времето, в което всички се захващаме с почистване и освежаване на дома. За да можем да улесним клиентите си, подбираме специални продукти, които добавяме към нашата брошура. Сред най-предпочитаните продукти са универсалните почистващи препарати, които могат да се използват за различни повърхности. Сред тях имаме различни видове мокри кърпи за почистване, препарати против мухъл, препарати за стъкло, баня и др. Свежите аромати, като лимон и лавандула, са предпочитан избор“, казва Рени Яврийска, директор „Клиентско преживяване и пазарни анализи“ във „Фантастико груп“.

Българската верига работи както с утвърдени международни брандове, така и с родни производители на почистващи препарати. Сред тях е пловдивската компания Mexon, създадена през 1994 г.

В портфолиото ѝ влизат продукти с марките Medix, Alvina, Razor, Lex, Stilena, Vir, Waix и Medix Professional, които освен на българския пазар достигат до потребителите в над 25 държави на няколко континента. „Това, което отличава Mexon в сегмента на битовата химия и козметичните продукти, е вниманието към детайла, последователното поддържане на високо качество и способността ни да създаваме продукти с реална добавена стойност. Основаваме се на силен вътрешен експертен екип и натрупано ноу-хау, като същевременно си партнираме с утвърдени международни доставчици на суровини, за да гарантираме оптимален резултат“, казва Георги Атанасов, национален мениджър „Продажби“ в компанията.

Пътят на всеки продукт на Medix започва в собствената изследователска лаборатория на компанията. „Иновативността и устойчивостта са водещи принципи при разработването на конкурентни и ефективни формули. Качеството е поставено в центъра на целия производствен процес – от внимателния подбор и анализ на суровините до производството на крайния продукт и строгия контрол на всички етапи, включително поддържането на високи хигиенни стандарти“, допълва Георги Атанасов. Част от отличителния характер на продуктите с бранда Medix е внимателно изграденото ароматно преживяване. Компанията работи с водещи и утвърдени световни парфюмерийни къщи, като съчетава тяхната експертиза със собственото си задълбочено познаване на потребителските предпочитания. „Така създаваме аромати, които не просто допълват продукта, а допринасят за цялостното усещане за чистота, комфорт и удоволствие във всеки дом“, казва още той.

На рафтовете във „Фантастико“ можете да откриете и продуктите на Unilever - глобална компания за бързооборотни стоки с над 100-годишна история и дългогодишно присъствие в България. „Като един от световните лидери в сегмента на битовата химия, Unilever разполага с достъп до задълбочени данни от потребителски и пазарни проучвания, което ни позволява своевременно да разпознаваме глобалните нужди и трендове и да създаваме иновативни решения, отговарящи на очакванията на потребителите“, казват от екипа на компанията.

За пролетното почистване и освежаване на дома може да се разчита на различни продукти от портфолиото ѝ - брандове като Coccolino, Domestos, SAVO и CIF. „Съчетавайки иновативни формули, мощно действие и приятни аромати, създаваме продукти, които правят почистването и грижата за дрехите по-лесно и по-ефективно. Постоянно надграждаме асортимента си с иновации, като Domestos Power Foam – с революционна пянообразна формула, която достига до трудно достъпни места и осигурява видимо по-добра защита и чистота всеки ден“, казват от компанията. Продуктите за домашна грижа се произвеждат в едни от най-съвременните фабрики на Unilever в цяла Европа, работещи при строги стандарти за качество, безопасност и устойчивост. Много от обектите работят с енергийно ефективни технологии.

Все по-голям е интересът и към продуктите Frosch, които домакините могат да открият във „Фантастико“ в мисията си да освежат дома в началото на пролетта. Марката е на пазара от 1986 г. и е екопионер от самото си създаване. Продуктите се произвеждат в заводи в Германия и Австрия при спазване на едни от най-строгите екологични стандарти в Европа. „Формулите на Frosch съчетават висока ефективност и щадящо действие към кожата. Измиващите активни вещества, които използваме са произведени на базата на растителни суровини като рапица, слънчоглед и маслини, които не съдържат вредни съставки като микропластмаса, фосфати или парабени“, казва Петя Марянова, продуктов мениджър в компанията-дистрибутор „Фортуна-КОМ“. Frosch предлага богато портфолио от продукти на растителна основа, които се грижат не само за искряща чистота и комфорт у дома, но и за защитена околна среда. „За Frosch устойчивостта никога не е била нишова концепция. Още от самото начало марката следва ясна философия, която включва, че грижата за природата трябва да бъде част от всекидневието на милиони домакинства, а не привилегия за малцина. Затова всяко решение, започващо от формулата и опаковката и стигащо до крайния продукт, се взема с мисъл за мащаба“, казва още Петя Марянова. Препаратите за измиване на съдове предлагат перфектната комбинация от почистваща сила и защита на кожата, а таблетките за съдомиялна почистват безупречно съдовете, като оставят приятен свеж аромат на лимон. Интересен факт е, че опаковките на всички продукти с марката Frosch са произведени от 100% рециклирани материали, за да се радваме на по-чиста и по-красива природа.

„В основата на почистващите продукти стоят т.нар. повърхностно активни вещества - елементите, които разграждат мазнини и замърсявания. Frosch използва предимно растителни сурфактанти. Тези съставки имат способността да се разграждат значително по-бързо в околната среда, без да се натрупват във водните екосистеми. В същото време те осигуряват ефективност, която отговаря на съвременните изисквания за чистота и хигиена“, издават част от формулата на успеха от „Фортуна-КОМ“. Бутилките, капачките и гъвкавите опаковки на продуктите са създадени така, че след употреба отново да се върнат в системата. „Frosch прилага принципа Design for Recycling - опростен дизайн, мономатериали и минимално използване на печат и допълнителни елементи“, допълва Петя Марянова.

Пролетното освежаване с продуктите Frosch става още по-достъпно и чрез партньорството със супермаркети „Фантастико“. „Благодарение на добре развитата си магазинна мрежа търговска верига „Фантастико“ ни помага да достигнем до широка аудитория и да направим устойчивите продукти по-достъпни. Като част от портфолиото на „Фантастико“ вярваме, че нашите продукти са лесно откриваеми, без да е необходимо потребителя да прави специално усилие, за да избере устойчив вариант. Вярваме, че заедно допринасяме за по-отговорно потребление и по-малко въздействие върху околната среда“, казва още Петя Марянова.

За да отговори максимално на търсенето на своите клиенти, „Фантастико“ не спира да разнообразява асортимента си. В супермаркетите от веригата могат да се открият над 200 вида универсални почистващи препарати, над 210 вида ароматизатори за въздух, над 100 разновидности на ароматизатори за тоалетна, 45 препарата за под, 135 артикула за миене на съдове, 33 вида препарати срещу насекоми и много други.

Различни са както консистенциите - под формата на абразивна паста, помпа, спрей, пяна, така и формите – класически препарати или почистващи кърпички, напоени с препарат - лесни за употреба, ефективни и все по-търсени от домакините. „Последното тримесечие на 2025 г. реализирахме ръст от над 2.5% спрямо същия период на 2024 г. Категориите с най-голям интерес от потребителите са универсалните препарати, препаратите за почистване на под и ароматизаторите за въздух. Този резултат е основно от атрактивни промоции към крайния клиент и активности като „2 на цената на 1“. В тази група силно се повишава делът на промоционалните покупки в общата стойност на продажбите, защото тези артикули попадат в планираните покупки на всяко домакинство“, казва Валентина Георгиева, продуктов мениджър във „Фантастико груп“.

Време е да отворим широко прозорците и запретнем ръкави, за да внесем повече свежест, светлина, уют и добро настроение вкъщи.