Дилър внесе евтини фолксвагени от Китай, но го осъдиха да ги унищожи

Дилър на Volkswagen в Германия видя възможност да спечели бързи пари през 2024 г., като внесе модел VW ID.6, който се предлага само в Китай. След дълъг спор съдът отхвърли жалбата му срещу забраната за продажби, първоначално наложена от Volkswagen в Германия.

Automobilwoche пише, че дилърът Грегори Брудни, базиран в Хамбург, се е опитал да вдигне забраната и да продава автомобили на изключително ниски цени и по този начин да печели.

Volkswagen смята, че китайските версии на техните автомобили изобщо не са подходящи за шофиране по европейските пътища. Групата заявява, че хомологациите на автомобилите не са еднакви. Моделите ID, произведени за и в Китай и продавани там, не отговарят на условията за хомологация в Европа поради своята хардуерна и софтуерна конфигурация.

"Технически, китайските модели се различават значително от версиите за европейския пазар", казаха от Volkswagen пред Automobilwoche.

Автомобилите ще бъдат унищожени за сметка на дилъра. Електрическият VW ID.6 (дължина 487 см) е значително по-голям от европейския модел ID.4 и има три реда седалки.