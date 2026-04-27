Фалитите в Швейцария се удвояват през първото тримесечие

Броят на обявените в несъстоятелност компании в Швейцария през първото тримесечие на 2026 г. се е удвоил на годишна база, докато създаването на нови фирми достига исторически връх, сочат данни на американската компания за бизнес информация „Дън енд Брадстрийт" (Dun & Bradstreet), цитирани от АПА.

Общо 3074 предприятия са обявили фалит в периода януари–март, което представлява повече от двукратно увеличение спрямо същия период на миналата година. Според анализа противоположната динамика – ръст на фалитите и едновременно с това увеличаване на новорегистрираните компании – е признак за ускорена структурна реорганизация на пазара.

Причините за увеличението на несъстоятелностите са както конюнктурни, така и регулаторни. От 1 януари 2025 г. в страната е в сила Федерален закон за борба с неправомерните фалити, който премахва привилегированото третиране на публичноправните вземания в рамките на Закона за събиране на дългове и фалити (SchKG). Така задълженията към държавата на фирми, вписани в търговския регистър, вече се събират чрез производство по несъстоятелност.

Регионалните различия са ограничени, като увеличението е широкообхватно. По-умерен ръст се отчита в Централна Швейцария (77 на сто) и Северозападна Швейцария (90 на сто), докато в кантоните Тургау и Базел Ланд увеличението надхвърля 200 на сто.

По сектори най-силно засегнати са услугите в областта на образованието и строителството. От „Дън енд Брадстрийт" очакват тенденцията на нарастване на фалитите да се запази през цялата година, пише БТА.

В същото време предприемаческата активност остава висока. Новосъздадените фирми растат значително в сектора на комуналните услуги (с 41 на сто), както и в производството на нетрайни (33 на сто) и трайни стоки (24 на сто). За сметка на това спад се отчита при търговията на едро, както и в дървообработващата и мебелната промишленост.