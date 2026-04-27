Колко шофьори карат с над 180 км/ч по германските магистрали

Германският аутобан е известен със 70 процента от участъците си, където няма ограничение на скоростта.

Данни на навигационния гигант TomTom показват, че само малка част от шофьорите карат по-бързо от 180 км/ч - 0,3 процента или средно трима шофьори на всеки хиляда, пише списанието Der Spiegel.

По-голямата част от германците и другите шофьори по аутобаните всъщност избират да шофират доста под 130 км/ч и има няколко причини за това. Задръстванията, пътните ремонти и безопасността често налагат естествено забавяне по най-натоварените маршрути. Когато се погледне средната скорост за определени участъци, темпото на шофиране не е ужасно високо. По магистралите A19 и A95 средната скорост е съответно 129 и 124 км/ч и това са най-бързите маршрути в цяла Германия.

Според TomTom 10 процента от шофьорите карат средно със 160 км/ч. На по-натоварени участъци като A59 и A40 нещата изглеждат съвсем различно. Там трафикът се движи със средна скорост само 95 и 94 км/ч. Проучването не е разглеждало скоростта на камионите.

Много шофьори смятат 150 км/ч за комфортна скорост, ако колата им го позволява. На практика обаче повечето решават да пестят гориво и да шофират по-спокойно.

Въпреки че малко хора използват пълноценно високите скорости, политическият дебат в Германия е разгорещен. Предложението за фиксирано ограничение на скоростта се подкрепя от няколко партии, включително Германската полицейска асоциация и професионалната организация TÜV. От друга страна, противниците на предложението смятат, че цифрите показват, че закон за ограчение на скоростта изобщо не е необходим.