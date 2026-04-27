„Киа“ е намалила цените на автомобилите си в Европа на фона на засилваща се конкуренция от китайски марки

Южнокорейският автомобилостроител „Киа" (Kia) е намалил ценовата разлика с китайските си конкуренти на пазара в Европа тази година, като намекна за засилена ценова конкуренция на европейския пазар. Това става известно от изказване на главния изпълнителен директор на производителя Сонг Хоу-сунг, предаде Ройтерс.

Според Сонг Хоу-сунг стратегията е помогнала на „Киа", която е дъщерна компания на „Хюндай" (Hyundai), да увеличи глобалните си приходи и да се противопостави на общия спад на пазара на фона на засилващото се навлизане на китайски производители на електромобили в Европа и забавящото се търсене в Китай.

От началото на годината южнокорейският производител е свил ценовата разлика между своите автомобили и китайските модели в Европа до 15-20 на сто, докато преди тази разлика беше 20-25 на сто, в зависимост от пазара, сочат данни, представени от компанията.

Предприетата от „Киа" мярка отразява нарастващата конкуренция в Европа между утвърдените автомобилни производители и китайски компании като Би Уай Ди (BYD), които ускоряват международната си експанзия на фона на слаб растеж у дома и ограничен достъп до пазара в САЩ.

Регистрациите на автомобили на Би Уай Ди в Европа са нараснали с близо 150 на сто през март, значително над общия ръст от 11 на сто на пазара и увеличението от 6 на сто, отчетено от „Киа" и „Хюндай".

Ръст на продажбите на китайските автомобили в Европа е принудил конкурентите да предлагат отстъпки и да въвеждат по-достъпни модели, посочва Ройтерс.

На този фон „Киа" отчете спад на печалбата за първото тримесечие, отчасти заради стимули за продажби в Европа, предприети с цел да се отговори на нарастващата китайска конкуренция.

„Китайските компании започнаха агресивно навлизане с евтини модели електромобили и в някои европейски държави пазарният им дял нараства много по-бързо от очакваното", обясниха от „Киа".

Южнокорейската компания не отговори веднага на искане на Ройтерс за коментар по темата.

Преструктуриране на китайския автомобилен пазар

Сонг Хоу-сунг очаква преструктурирането на автомобилната индустрия в Китай да настъпи по-рано от очакваното, тъй като стратегическият фокус на Пекин се измества от автомобилите към други индустрии като изкуствения интелект и роботиката.

През октомври м.г. китайските власти дадоха сигнал, че са готови да прекратят субсидиите за сектора на електромобилите след години на държавна подкрепа, която доведе до бум и сериозно свръхпредлагане - основен фактор за експанзията на китайските производители в чужбина.

„Тъй като вече няма да могат да разчитат на държавна подкрепа, китайските автомобилни производители ще разполагат с по-малко ресурси за агресивно разширяване", смята главният изпълнителен директор на „Киа".

„Изглежда, че времето за преструктуриране наближава. Дотогава трябва да продължим стратегията за растеж, използвайки нашия (...) финансов резерв", допълни той.

Главният изпълнителен директор на „Хюндай" Хосе Муньос също зае подобна позиция спрямо китайските конкуренти миналата седмица, като подчерта способността на компанията да расте печелившо, пише БТА.

„Не сме в състояние да растем със същия темп, с който те (китайските компании) растат общо, но ние успяхме да се разраснем, за да бъдем много печеливши", заяви Муньос, допълвайки, че „разчитаме само на себе си".

Продажбите на автомобили в Китай са спаднали с около 18 на сто през първото тримесечие спрямо година по-рано и се очаква да останат без значителен ръст или да продължат да намаляват в обозримо бъдеще, допълва Ройтерс.