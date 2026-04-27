Китай разреши вноса от Испания на фуражи с преработени животински протеини

Одобрените фуражи включват протеинови продукти от свински произход. Снимка: Архив

Китай разреши вноса на сертифицирани фуражи с преработени животински протеини от Испания, сочи изявление на китайските митнически власти, предаде днес Ройтерс.

Одобрените фуражи включват протеинови продукти от свински произход, сред които брашно от протеини от чревната лигавица, месокостното брашно, както и кръвни продукти от свински произход, се посочва в изявлението, публикувано на 24 април, пише БТА.

Това представлява важна стъпка в усилията на Китай да разнообрази източниците си за внос на фуражи с животински протеини, допълват китайските власти.

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)