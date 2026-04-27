Японските коли по-скъпи заради липса на субсидии в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз подготвя нова стратегия, която цели да защити местните производители от външна конкуренция. Основното оръжие в този план е изискването за „местен произход". Според предложението, за да може един автомобил да ползва държавни субсидии и еко-бонуси, поне 70% от неговите компоненти (без батериите) трябва да бъдат произведени в рамките на ЕС.

За японските гиганти, чиито основни производствени линии са в Азия, това е директен удар. Въпреки че между ЕС и Япония съществува споразумение за свободна търговия, липсата на държавна помощ за купувача ще направи тези коли изкуствено поскъпнали на пазара.

Япония планира да призове Европейския съюз да преразгледа предложената си политика, която би облагодетелствала електрическите коли, които се сголбяват на Стария континент.

Очаква се Токио да повдигне въпроса следващия месец на икономически диалог на високо ниво между Япония и ЕС в Брюксел и да поиска "справедливо третиране на превозните средства, произведени извън ЕС".

Почти цялата гама, включително популярните CX-5, CX-60 и електрическата MX-30, се произвежда в заводите на Mazda в Хирошима и Хофу.

При Toyota по-голямата част от хибридите RAV4 и Prius за европейския пазар се внасят директно от Япония. Там се произвеждат Toyota Land Cruiser и изцяло електрическият модел bZ4X.

Новите поколения на Civic (хибрид) и Honda e:Ny1 (електрически SUV) също биха били засегнати, ако не покриват 70-процентната квота за компоненти от ЕС.

При Subaru модели като Forester и Outback са изцяло японско производство.

Новият Nissan Ariya също се сглобява в Страната на изгряващото слънце, но популярни модели като Qashqai и Juke се правят и във Великобритания.