Китай блокира придобиването на софтуера с изкуствен интелект „Манус“ от „Мета Платформс“

Китайски регулатор блокира днес постигнатото споразумение за придобиване на разработения от китайски стартъп софтуер с изкуствен интелект (ИИ) „Манус" (Manus) от американската технологична компания „Мета Платформс" (Meta Platforms), съобщи Франс прес. Решението е взето на фона на засилващото се технологично съперничество между Китай и САЩ, допълва агенцията.

Американската компания, собственик на платформите „Фейсбук" (Facebook) и „Инстаграм" (Instagram), съобщи в края на декември 2025 г., че е постигнала споразумение за придобиване на „Манус". Анализатори обаче предупредиха, че сделката може да бъде спряна от регулаторните органи. През миналия месец „Файненшъл таймс" съобщи, че Пекин е забранил на двамата съоснователи на стартъпа да напускат страната.

Държавната комисия за развитие и реформи на Китай (NDRC) - влиятелен орган за икономическо планиране, обяви днес, че е „взела решение за забрана на инвестицията, свързана с придобиването на „Манус" от чуждестранни инвеститори", като е разпоредила на „засегнатите страни да прекратят тази действията по придобиване".

Разработения от китайския стартъп „Бейджинг Бътърфлай Ифект Текнолъджи" (Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co) софтуер с изкуствен интелект (ИИ) , който автоматизира работните процеси, стана известен през март 2025 г., след като демонстрационно видео привлече вниманието на потребителите в социалните мрежи. Достъпът до него обаче не е свободен и може да се използва само с покани и е насочен основно към компании, пише БТА.

Китайското министерство на външните работи вече е посочвало в миналото „Манус" като пример за иновации след пробива на модела Ар1 (R1) на „ДийпСийк" в началото на 2025 г.