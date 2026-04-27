Еврокомисарят по транспорта: Недостиг на гориво в Европа е възможен след юни, ако не се отвори Ормузкият проток

В интервю за гръцката телевизия Скай еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас каза, че в момента в Европейския съюз няма недостиг на горива, но не изключи, ако войната в Иран продължи, да се появят проблеми и дори дефицити след юни.

В интервюто той се спря предимно на горивата за въздушния транспорт, като посочи, че в момента при тях не стои въпросът за недостиг. „Ако обаче войната и нестабилността продължат и Ормузкият проток не бъде отворен до юни, тогава нещата ще започнат да стават по-трудни".

„С мерките, които обявихме миналата седмица, вече страните членки са задължени да ни обявяват ежедневно разполагаемите резерви за извънредни случаи, за да знаем къде и колко има във всеки момент. Ако видим, че пазарът се свива след юни, ще освободим тези резерви, стига това освобождаване да става по начин, който не създава повече проблеми", обясни Дзидзикостас, цитиран от БТА.

Той отново посочи, че в момента проблем представлява не недостигът, а цената на горивата и на това се дължат отменените полети на редица авиокомпании.