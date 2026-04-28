Батериите стават новият двигател на пазара за смартфони

Само за изминалата година са произведени 288 млн. бройки от компонентите за захранване на телефоните

На 18 февруари 2027 г. влиза в сила едно от най-обсъжданите технологични правила на десетилетието. От полунощ на този ден всеки смартфон, таблет, безжични слушалки или лаптоп, продаван в Европейския съюз, трябва да позволява на потребителите да сменят батерията с помощта на обикновени инструменти, без да се налага използването на разтворители, топлинни пистолети или специални сервизни комплекти. Правилото се нарича член 11 от Регламент 2023/1542 на ЕС и е най-амбициозната стъпка на Брюксел срещу нарочното остаряване на технологичните продукти, които се намират на пазара.

Реформата ще има огромни последици за това как се проектират смартфоните и други видове важни за всекидневието джаджи, но и ще има сериозни финансови последици за редица индустрии, разпростиращи се от телекомуникациите, рециклирането, извличането на редки суровини до енергетиката и транспорта. Разбира се,

пазарът, който се очаква да се облагодетелства

от новото правило на Брюксел, е този за сменяемите батерии за телефони.

Сменяемите батерии са предназначени да заменят износените или изчерпани оригинални батерии на устройствата за телекомуникация. Тези компоненти са обикновено на литиевойонна (Li-ion) или литиево-полимерна (Li-Po) основа и са проектирани да отговарят на спецификациите за напрежение, капацитет и физически размери на производителя на джаджите, в което се слагат, като същевременно спазват международните стандарти за безопасност. Те подобряват дълголетието на смартфоните на фона на нарастващото предпочитание от страна на потребителите към ремонт на продукта, който ползват, вместо да си купуват нов.

За 2025 г. пазарът за сменяеми батерии за телефони се оценява на внушителните 2,8 млрд. долара, като се прогнозира, че през тази година той ще нарасне до 3,12 млрд. долара и до 4,72 млрд. през 2034 г., показват данни на изследователската агенция Intelmarket research. Икономистите предполагат, че в следващото десетилетие този печеливш отрасъл от икономиката ще има годишен темп на растеж 7,5%.

Разширяването на пазара се дължи на редица фактори, сред които ускореното износване на батериите в съвременните смартфони, все по-широкото внедряване на технологии за бързо зареждане, които намаляват експлоатационния срок на енергийните източници, както и приемането в световен мащаб на законодателства, които защитават и утвърждават правото на потребителите да ремонтират джаджите си. През 2025 г. в сектора са произведени около 288 милиона батерии при средна цена от 11 долара за бройка. Това отразява стабилното търсене на пазара както в развитите, така и в нововъзникващите икономики.

Търговията със сменяеми батерии се стимулира и от нарастващото разпространение на смартфоните, чиито потребители по света вече надхвърлят 6 млрд. Тъй като литиевойонните енергийни източници

се износват след 2-3 години употреба,

хората търсят резервни, за да поддържат качеството на устройствата си. Смартфоните от висок клас с капсулирани батерии допринасят особено за увеличаването на търсенето на пазара на резервни части.

Загрижеността за околната среда също води до нарастване на търсенето на сменяемите батерии. Различни проучвания показват, че потребителите започват да ги предпочитат, вместо да подменят изцяло устройствата си. Над 60% от купувачите вече считат подмяната на батерията за икономична и екологична алтернатива на закупуването на нов смартфон според Intelmarket research. А анализ на фирмата Allstate Protection Plans показва, че през тази година продължителността на живота на батерията е изместила цената като основен фактор при покупката на смартфони.

Желанието на потребителите за по-качествено захранване и по-висока мощност на мобилните устройства се отразява и във факта, че те вече не се втурват да купуват най-новите модели джажджи на пазара. Проучването установи, че вместо да сменят телефона си с най-новия модел всяка година, потребителите вече удължават периода между подновяванията. Според статистиката 27% сменят телефона си на всеки две години, 23% правят промяната след три или четири години, а 21% чакат, докато телефонът им не се счупи. Дните, в които производителите на смартфони можеха да разчитат на пикови продажби с всяко следващо пускане на нов модел, са окончателно отминали, смятат авторите.

Законодателните инициативи в Северна Америка и Европа налагат задължителната възможност за подмяна на батериите, като през 2023 г. 14 щата в САЩ и Европейския съюз внесоха законопроекти, защитаващи правото на ремонт. Тази промяна доведе до разширяване на независимите сервизни мрежи и до увеличаване на продажбите на батерии на пазара за резервни части особено за моделите на iPhone и Samsung, които заемат 68% от търсенето на резервни енергийни източници, показват данните на Intelmarket research.

Секторът се доминира от “голямата тройка” производители - ATL (Amperex Technology Limited), Samsung SDI и LG Energy Solution, които

заедно контролират над 80% от глобалните приходи

от сменяеми батерии. Абсолютният лидер ATL е генерирал печалби от приблизително 7,3 млрд. долара от мобилни батерии, затвърждавайки позицията си на основен доставчик за iPhone с близо 36% пазарен дял.

Междувременно Samsung SDI и LG Energy Solution отчитат общи годишни приходи от над 19 млрд. долара всеки. Важно е да се отбележи, че тези суми обхващат целия им енергиен бизнес, но значителна част от печалбите им идва именно от доставките на официални резервни компоненти за смартфони.

За технологични гиганти като Apple и Samsung Electronics сервизната дейност също е мощен и високорентабилен поток от приходи. Въпреки че и Apple не отделя печалбата само от батерии, техният сегмент “Услуги”, включващ и ремонтите AppleCare, донесе рекордните 109,16 млрд. долара за последната фискална година. Изчислено е, че само подмяната на батерии генерира стотици милиони долари годишно, като цените за извънгаранционен ремонт достигат до 119 долара за модел iPhone. По подобен начин Samsung Electronics печели чрез своята огромна мрежа от оторизирани сервизи, където подмяната на батерии за серията Galaxy не само носи директни приходи, но и поддържа висока остатъчна стойност на устройствата към нея. В нишата на следпродажбеното обслужване и независимите ремонти компании като iFixit и Sunwoda Electronic (с нейните 7,7 млрд. долара приходи) предлагат алтернатива на официалните сервизни услуги.