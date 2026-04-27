С 1 млн. помагат на малкия бизнес да излезе на борсата

По-лесен достъп за малките и средните предприятия до капиталово финансиране осигурява Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на иновациите заедно с Българската фондова борса.

Проектът с бюджет от 1 млн. евро ще помогне на български предприятия с подготовката и реализирането на процеса по емитиране на ценни книжа - с консултации и подготовка за излизане на капиталовия пазар, съдействие при структуриране и емитиране на ценни книжа, подготовка за първично публично предлагане и представяне пред индивидуални и институционални инвеститори. Проектът е с финансиране по Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”.

Разходите за тези дейности ще бъдат напълно възстановявани. В рамките на 36 месеца агенцията ще приема кандидатури и одобрените компании ще преминат през цялостен процес на подготовка и подкрепа за успешно набиране на капитал. Това е ключов фактор за растеж, иновации и повишаване на конкурентоспособността.

“Усилията ни с партньорите дадоха резултат и стартираме проекта в подкрепа на българските фирми, който обхваща три направления – краудфъндинг платформата, пазара за растеж на МСП – BEAM и регулирания пазар”, заяви изпълнителният директор на агенцията за малки и средни предприятия Бойко Таков.

“Заедно с агенцията постигнахме важна стъпка за развитието на капиталовия пазар в момент, в който се усеща спад в активността. Новите компании на борсата могат да се превърнат в двигател за по-силен интерес към капиталовия пазар и за появата на ново поколение публични дружества”, допълни Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФС.



„С подписването на този договор ние предоставяме една нова възможност за малките и средните предприятия. Вярвам, че проектът ще бъде успешен и ще бъде надграден в бъдеще", заяви Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност".