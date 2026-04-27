Христанов: Шефове на губещи държавни предприятия са с по-високи заплати от министрите

Ще предприема драстични корекции в заплатите им до размери, които съответстват на нивото на финансовите резултати на фирмите, закани се служебният земеделски министър

Шефове на губещи държавни предприятия са получавали месечно между 14 и 15 хил. лева, съобщи във видео във фейсбук агроминистърът Иван Христанов.

"Това са директори, шефове на конкретни държавни предприятия, които без изключение са на загуба. Загубите, които са регистрирали тези предприятия за миналата година, са между 1 и 3 млн. лева, докато заплатите на директорите им са били между 10 и 15 хил. лева", обяснява той.

Христанов разказа още, че директорката на едно от предприятията, което се руши, а животните в него се разпродават, е решила да си пише месечна заплата от 12 116 лева. В държавно предприятие, отговарящо за поддръжката на генофонда на животните у нас, директорът му е взел 40 хил. лева за последните три месеца. "Човекът на „господин Магнитски", идеолог на едно от държавните предприятия, на които принципал е МЗХ си е писал 30 000 лева заплата за последните три месеца на 2025 година", добавя той, визирайки държавната верига "Магазин за хората", за която чието създаване настоя Делян Пеевски.

„Всички предприятия без изключение са на загуба и не си изпълняват програмите. Всичките директори са с огромни заплати. Това са хронично губещи предприятия и фирми, чиито директори дори са си дали огромни бонуси. Аз им искам планове за възстановяване, и те режат всичко друго , но не и собствените си заплати", добавя още той.

Само в едно от предприятията, управлявани от МЗХ, имало изключение - директорката е взимала около 2000 лева за последните три месеца на миналата година, на месец, “сложила се на диета" заради лошото икономическо положение на ръководеното от нея предприятие. Въпреки че тези огромни възнаграждения са могли да бъдат намалени според министъра, почти никой не го е направил.

Затова Христанов е поискал пълен доклад и заяви, че още във вторник, щом се върне от заседанието на министрите на земеделието на ЕС в Люксембург, ще предприеме драстични корекции в заплатите на шефовете на държавните предприятия до размери, които съответстват на нивото на финансовите им резултати.