Мини, металургия и химически предприятия получават 334 млн. евро помощ за скъпия ток

Програмата ще действа три години, компенсациите ще се плащат, ако цената мине 63,91 евро за мегаватчас

334 млн. евро държавна помощ за скъп ток получава енергоинтензивният бизнес за три години. Това става ясно от проект за промени на постановление на МС за компенсацията на тази индустрия.

Той предвижда компенсиране със задна дата - от 1 юли 2025 г., тоест предприятията ще получат за първия ценови период 124 млн. евро.

Сред тази индустрия съгласно насоки на ЕК са минният бизнес, металургичните предприятия, химическите и преработвателните предприятия, включващи от хранително-вкусовата индустрия до производството на хартия и картон. Общо са над 100 различни индустрии.

Парите се отпускат от фонд

“Сигурност на електроенергийната система”

Предвидена е обаче възможност Министерският съвет да спре прилагането на програмата или да промени определени параметри, ако липсват достатъчно средства.

Компенсациите ще са за половината ток, купен от предприятието. Определеният таван на цената на тока, над който се плаща помощ, е 63,91 евро на мегаватчас.

За останалия бизнес таванът, които прие правителството през октомври 2025 г. и който ще действа до юни тази година, е 122 евро за мегаватчас.

Всеки месец Комисията за енергийно и водно регулиране определя компенсациите за битовите потребители.

Постановлението за енергоинтензивния бизнес предвижда компенсиране до 50% от постигнатата средноаритметична цена за ценовия период за базов товар на сегмента “Ден напред” на Българската независима енергийна борса.

Мотивите този сегмент от индустрията да бъде с по-голяма помощ от другите е продължаващата ситуация с периодите с високи цени на електрическата енергия в региона на Югоизточна Европа, се обосновава в доклад до правителството министърът на енергетиката Трайчо Трайков. Към традиционно високите цени на борсите в тази част на континента се добавя и конфликтът в Близкия изток и отражението му върху енергийните пазари.

Трайков смята, че тази подкрепа се явява критична за запазване на конкурентоспособността на предприятията, тъй като те са почти изцяло експортно ориентирани.

Предприятията, които отговарят на изискванията за включване в програмата, ще трябва да подадат заявление до своя доставчик на ток, като ще получават от него намаление на сметките си.

Фирмите обаче ще трябва да връщат получените компенсации, ако среднопретеглената месечна цена на тока е такава, че с помощта на компенсацията тя е станала по-ниска от 63,91 евро/мвтч.

Има и друго условие: предвижда се

половината от получената компенсация да отива за мерки

за намаляване на разходите

за енергия или за по-гъвкаво потребление. В това се включва разработването на мощности за производство на енергия от възобновяеми източници, решения за акумулирането на енергия, подобряване на енергийната ефективност и др. Всички тези инвестиции трябва да бъдат направени и да са започнали да действат до 48 месеца от получаването на компенсацията.