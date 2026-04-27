Илияна Йотова: Най-важното за икономическата ни система е инвестицията в човешкия капитал

Несигурността и турбуленциите на международните пазари изискват от бизнеса гъвкавост и амбиция, но и добро отношение към хората. Най-важното за развитието на българската икономическа система е инвестицията в човешкия капитал и в повишаването на квалификацията. Те правят бизнеса устойчив. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията за връчване на наградите „Инвеститор на годината" за 2025 година, съобщиха от прессекретариата на президентсвото. Конкурсът за компании и инвестиционни проекти се провежда от Българската агенция за инвестиции за 20-и път. Церемонията събра представители на бизнеса, на институциите, работодателски организации, двустранни търговско-индустриални камари. Илияна Йотова по време на церемонията за връчване на наградите „Инвеститор на годината" Снимка: Прессекретариат на президентството

Държавният глава поздрави всички участници в конкурса, като отбеляза, че благодарение на повишаването на квалификацията, бизнесът се възползва и от възможностите на новите технологии и достиженията на науката. „Така вашите компании се развиват и стават лидери в своите отрасли, а успехите излизат отвъд географските предели на България", каза Илияна Йотова. По думите на президента уважението към достойнството на работещите трябва да е приоритет за отговорните инвеститори. „Отношението към малкия човек и труда, който той полага, всъщност развива цяла една вселена", отбеляза държавният глава.

Илияна Йотова посочи, че като развиват дейност в България , инвеститорите увеличават доверието в нашата страна като добро място за бизнес. Наградените компании са представители на най-различни области, което показва богатството на страната ни и възможностите за развитие, допълни президентът. Тя открои перспективите за изграждането на гига фабрика за изкуствен интелект у нас, за които страната ни получава подкрепа от Европейската комисия. Това ще превърне България в регионален лидер в Югоизточна Европа, каза Илияна Йотова. По трудния начин Европа научи, че основният ни приоритет трябва да бъде развитието на собствена индустрия, заяви още тя и открои новите възможности за индустриализация.

Държавният глава отличи Българската агенция за инвестиции с Почетния знак на президента по повод 30-годишнината от създаването на агенцията и за ключовата й роля за реализирането на значими инвестиционни проекти у нас.

Илияна Йотова връчи и голямата награда в конкурса на „Би Ти Ел Индъстрис България" – глобален лидер за производство на високотехнологична медицинска апаратура. Компанията разширява производството си у нас и изнася продукцията си в над 120 държави по света.

Наградите „Инвеститор на годината" отличават компании и инвестиционни проекти, които със своята дейност допринасят за икономическото развитие на страната, създаването на нови работни места, внедряването на иновации и устойчивия растеж на българската икономика.