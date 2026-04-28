ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Драганов: Кризата се отразява добре на туриз...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22745432 www.24chasa.bg

САЩ плаши със санкции компаниите, работещи с иранските авиолинии

1092
Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

Компаниите, работещи с иранските авиолинии, рискуват да им бъдат наложени санкции от САЩ, предупреди снощи американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс. 

Иранските медии съобщиха през уикенда, че Иран е възобновил търговските полети от международното летище в Техеран за първи път от началото на войната. 

Според публикациите са планирани да излетят полети за Истанбул, столицата на Оман - Маскат, саудитския град Медина и за Ирак и Катар, пише БТА.

Министерството на финансите на САЩ днес заяви, че Вашингтон затяга “финансовата примка” около иранското правителство. 

“Работата със санкционираните ирански авиолинии създава риск от налагане на американски санкции”, предупреди Бесънт в публикация в Екс. “Чуждите правителства трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че компаниите под тяхна юрисдикция не осигуряват услуги на тези самолети, включително зареждане с гориво, кетъринг, такси за кацане или поддръжка”, добави той. 

Крехкото примирие във войната в Близкия изток започна преди близо три седмици. САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, а Иран отговори с удари срещу Израел и страните от Залива, в които има американски военни бази. 

 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

