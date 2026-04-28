Експерт: Новата власт трябва да вкара ред в публичните финанси и да не се занимава с пазарните механизми

Първо растат заплатите, след това цените, защото техният ръст се определя от потреблението. Новата власт трябва да вкара ред в публичните финанси и да не се занимава с пазарните механизми, които така или иначе ще донесат баланс.

Това коментира Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, пред Нова тв.

Държавата остави в по-лошо състояние публичните финанси, отколкото ги завари, допълни той. Според него има скрит дефицит и истинският реално е над 5%. Затова в новата бюджетна процедура трябвало да се заложат параметри, които да не позволяват голям дефицит.

Първо са цените, а след това има едно настигане на доходите, това са данните на НСИ. В сегашната ситуация имаме и допълнителен елемент - влизането на еврото. Тоест много от нещата, които водят до по-високи цени, са трудни за контролиране. И ситуацията, в която се намира новото правителство, е трудна, коментира икономистът от ЕКИП Стоян Панчев. Скритият дефицит е годишно около 10 милиарда, смята той.