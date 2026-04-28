Мирослав Найденов: Няма увеличение на цената на хляба

Няма съществено увеличение на хляба от доста месеци назад. Поне от 8 месеца старите цени не са променяни. Възможно е в малките магазини в малките населени места да има някакво дребно увеличение. Това каза бившият министър на храните и земеделието Мирослав Найденов по Би Ти Ви.

Хлебопроизводителите с право искат увеличение на своя труд. Те го правят нощем, по празници не почиват, каза още Найденов.

Има луксозни видове хляб, но те са за друг тип клиенти. По думите на Найденов спекула има и винаги ще има. Контрол също, но теценцията за увеличаване на хранителните продукти не е само в България. В условия на световна криза това увеличение ще продължи. Стигаме до парадоска, че някои от зеленчуците са по-скъпи от някои видове месо.