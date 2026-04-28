Японската централна банка остави без промяна водещата си лихва

Японската централна банка (Bank of Japan) остави без промяна водещата си лихва на ниво 0,75 на сто на фона на засилващите се опасения, че войната в Иран ще доведе до по-високи цени на петрола и други продукти, предаде Асошиейтед прес.

Решението беше очаквано, въпреки че бе взето неединодушно с 6 на 3 гласа от членовете на управителния съвет по паричната политика. Институцията е подложена на натиск да повишава постепенно лихвите след години, през които основният лихвен процент се поддържаше близо до или под нулата, за да се противодейства на дефлационния натиск.

Централната банка заяви, че макар икономиката на Япония все още да нараства умерено, се очаква тя да забави темпа си, предаде БТА.

„Има различни рискове за перспективите. Засега е необходимо да се обърне специално внимание на въздействието, което може да окаже бъдещото развитие на ситуацията в Близкия изток“, се посочва в изявление.

Ормузкият проток остава фактически затворен заради войната. Тъй като малко кораби могат да преминат през пролива, през който се транспортират около 20 процента от световните доставки на петрол и природен газ, цените на горивата рязко се повишиха, а при самолетното гориво, газта за готвене и други енергийни продукти започва да се наблюдава недостиг в някои части на света. Япония разчита силно на петрола от Близкия изток за работата на икономиката си.