Румен Драганов: Кризата се отразява добре на туризма у нас, чужденците приемат България за сигурно място

Румен Драганов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Кризата се отразява добре на туризма в България. Имаме ръст на база на това, че туристите считат България за сигурно място. Това каза по Би Ти Ви доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма. 

По думите му има увеличение на търсенето. "При 80% чартърни полети преди 20 години, сега са паднали на 6%. Вече всичко е дигитално. Тези хотели, които са по-напред в интернет, изкуственият интелект го припознава, те дава по-бързо инфромация за себе си колко са добри, хубави. Важно е да бъдат напред в търсенето. Важен е краткият разказ", обясни Драганов. 

"Българите никъде по света няма да изкарат по-евтино, както в България. Онези, които качиха цените, сега ги свалят", смята още той. 

По думите му цената е водеща. Второто водещо нещо е продуктът. "И в хотелите, и при самолетите, трябва да надминат 75% заетост. Над този процент всичко вече е на печалба", допълни Румен Драганов. 

Четете още

Още от Икономика

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)