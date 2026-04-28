Румен Драганов: Кризата се отразява добре на туризма у нас, чужденците приемат България за сигурно място

Кризата се отразява добре на туризма в България. Имаме ръст на база на това, че туристите считат България за сигурно място. Това каза по Би Ти Ви доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма.

По думите му има увеличение на търсенето. "При 80% чартърни полети преди 20 години, сега са паднали на 6%. Вече всичко е дигитално. Тези хотели, които са по-напред в интернет, изкуственият интелект го припознава, те дава по-бързо инфромация за себе си колко са добри, хубави. Важно е да бъдат напред в търсенето. Важен е краткият разказ", обясни Драганов.

"Българите никъде по света няма да изкарат по-евтино, както в България. Онези, които качиха цените, сега ги свалят", смята още той.

По думите му цената е водеща. Второто водещо нещо е продуктът. "И в хотелите, и при самолетите, трябва да надминат 75% заетост. Над този процент всичко вече е на печалба", допълни Румен Драганов.