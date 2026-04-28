Турция и Йордания обсъдиха регионалната сигурност и икономическото сътрудничество

Айман Сафади Кадър: БНТ

Председателят на комисията по външни работи на турския парламент Фуат Октай се срещна в Аман с външния министър на Йордания Айман Сафади, като двамата обсъдиха ключови регионални въпроси, икономическите отношения и възможностите за инвестиции между двете страни, предаде Анадолската агенция.

Според публикация на Октай, публикувана в турската социална платформа ЕнСосял, разговорите, проведени вчера в йорданското външно министерство, са включвали задълбочен обмен на мнения по актуални теми от Близкия изток. Сред тях са били развитието на ситуацията в Палестина, конфликтът с участието на Иран, израелските атаки срещу Ливан, както и обстановката в Сирия.

Двете страни са обсъдили и възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество между Турция и Йордания, включително насърчаването на инвестициите. Октай е подчертал значението на ускореното реализиране на конкретни проекти, особено в транспортния сектор, които биха допринесли за свързаността между двете държави и за регионалната стабилност и просперитет, пише БТА.

По думите му Турция и Йордания споделят сходни позиции относно необходимостта от разширяване на сътрудничеството и са потвърдили ангажимента си за по-нататъшно укрепване на връзките в рамките на парламентарната дипломация.

 

