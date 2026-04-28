Вдъхновени от крилата на насекоми, учени създадоха покритие, което унищожава вирусите

Австралийски учени от Кралския технологичен институт в Мелбърн са разработили пластмасово покритие с наноструктура, което разкъсва вирусите при контакт, пише Юрикалърт.

Технологията, вдъхновена от природата и по-специално от микрорелефа на крилата на някои насекоми, предлага обещаващ нов начин за предпазване от разпространение на болести от повърхности, до които често се докосваме, като смартфони и болнично оборудване, пише БТА.

В основата на материала е тънка и гъвкава акрилна повърхност, покрита с нанометрови стълбчета. Тези структури действат механично: когато вирусът се прилепи към покритието, те разтягат и разкъсват обвивката му, като напълно го лишават от способността да се размножава.

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония. Експериментите са показали, че около 94 процента от вирусните частици са били унищожени или сериозно увредени в рамките на един час след контакт с повърхността.

Авторите на изследването, публикувано в сп. Advanced Science, отбелязват, че този подход се различава коренно от традиционните методи за дезинфекция. За разлика от химическите средства, новото покритие не изисква време за действие, не оставя токсични следи и не допринася за формирането на резистентност у микроорганизмите. Освен това, то не поврежда повърхностите и може да се използва многократно.

Идеята за тази технология е осенила учените, докато са изучавали крилата на цикадите и водните кончета, които притежават естествени бактерицидни свойства. Тяхната ефективност се дължи не на химичния състав, а на особеностите на нанорелефа, който е способен механично да разрушава клетките на микроорганизмите.

Разработеният материал може да се произвежда под формата на ролки, подобно на обикновеното опаковъчно фолио. Това открива възможности за приложението му върху често използвани повърхности - от екрани на смартфони до медицинско оборудване. В бъдеще учените планират да проверят безопасността и ефективността на технологията в реални условия, включително приложението ѝ в медицината и обществени пространства.