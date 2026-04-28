Министерството на туризма координира подготовката за летния сезон

Министерството на туризма проведе координационна среща с представители на държавната и местната власт и контролните органи във връзка с подготовката за летен сезон 2026 по Северното Черноморие. Срещата беше по инициатива на служебния министър на туризма Ирена Георгиева и се проведе в сградата на Община Варна. Основният й фокус беше оценка на готовността на контролните органи, идентифициране на проблеми и набелязване на съвместни мерки за тяхното решаване, съобщиха от Министерството на туризма.

„Нашата цел е да осигурим необходимите условия за нормалното протичане на летния сезон, с което да покажем, че България е сигурна и конкурентоспособна туристическа дестинация, предлагаща качествен и разнообразен туристически продукт", заяви министър Георгиева.

В рамките на срещата бяха обсъдени ключови теми, свързани с пътната инфраструктура в региона, сметосъбирането, състоянието на плажовете, качеството на морската вода, сигурността в курортите, сезонната заетост и контрола върху туристическите услуги. Акцент беше поставен върху ремонтните дейности по направленията Варна – Златни пясъци и Добрич – Албена, както и върху организацията на сметосъбирането в курортните комплекси.

Представителите на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че ремонтът по участъка Варна – Златни пясъци, свързан с изграждане на канализационен колектор, се очаква да приключи до 15 май. В област Добрич продължава рехабилитацията на пътя Добрич – Албена, насочена към подобряване на безопасността.

Заместник-кметът на Община Варна с ресор „Туризъм", Снежана Апостолова, подчерта, че общината реализира мащабна рекламна кампания на германския пазар с обхват над 2000 туристически бюра в четири германски провинции. Тя поясни още, че в град Варна предстоят значими събития, сред които 100 години от фестивала „Варненско лято" и 105 години от обявяването на града за туристически център.

По време на срещата стана ясно, че сред основните предизвикателства остава сметосъбирането в к.к. Златни пясъци, където се отчита необходимост от осигуряване на допълнителна техника и ресурс, въпреки засиления контрол от страна на Община Варна.

Областните администрации представиха организацията по управление на плажовете и контролните дейности. Сред рисковете бяха откроени брегоукрепването, почистването на речните корита, рискът от наводнения, както и проблемите с плаж Болата и паркирането върху дюни край Шабла.

Присъстващите представители на контролните институции очертаха приоритетите в работата си в контекста на предстоящия летен сезон. От Комисията за защита на потребителите (КЗП) потвърдиха готовността да следят за прозрачност на цените и нелоялни търговски практики, включително в онлайн среда. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – Областна дирекция Варна, поставиха акцент върху контрола на обекти за детски лагери. От Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) обявиха, че в периода 1 май – 30 октомври стартира кампания, насочена към сезонната заетост и условията на труд.

Регионална здравна инспекция – Варна (РЗИ – Варна) и Регионална здравна инспекция – Добрич (РЗИ – Добрич) отчетоха готовност за контрол на качеството на морските води, басейните и здравните мерки. Център за спешна медицинска помощ – Варна (ЦСМП – Варна) и Център за спешна медицинска помощ – Добрич (ЦСМП – Добрич) информираха за подготовката си с обезпечени екипи, техника и медикаменти в ключови точки по Северното Черноморие.

Специален акцент по време на работната среща беше поставен върху планирането на съвместни проверки между Министерството на туризма и Изпълнителна агенция „Морска администрация" (ИАМА) – дирекция „Морска администрация – Варна". Контролът ще се осъществява по график и по сигнали.

Беше подчертано, че управлението на джетове за лично ползване вече е допустимо само за правоспособни лица, а за водните бази си остават стриктни изискванията за инструктаж, възрастови ограничения и постоянен операторски контрол.

От Министерството на вътрешните работи (МВР) - Варна предвиждат засилено полицейско присъствие, включително с командировани служители от страната и чужбина. Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП) осигурява денонощна готовност за обслужване на морските граници при очакван ръст на трафика. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Варна (РДПБЗН – Варна) също ще разполага с допълнителни екипи в пиковите периоди.

В заключение министър Георгиева подчерта, че успешният туристически сезон изисква ефективна координация, навременни действия и ясни послания за сигурност, качество и гостоприемство за утвърждаване на България като сигурна и привлекателна туристическа дестинация.