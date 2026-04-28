Завод за рециклиране на редкоземни магнити започва работа в Южна Германия

Германия открива днес завод за рециклиране и производство на магнити на базата на редкоземни елементи, разположен в южната част на страната, предаде Франс прес. Това се случва в момент, в който Европейският съюз се стреми да намали зависимостта си от трети страни, и най-вече от Китай, по отношение на достъпа до тези ценни ресурси.

Заводът на германския стартъп „ХайПроМаг“ (HyProMag GmbH) е един от многото проекти, чието начало беше поставено през последните години в Европа, целящи постигане на амбициозните цели на блока за суверенитет в областта на критичните материали.

След приемането на Закона за критичните суровини през 2023 г., ЕС се стреми да гарантира, че рециклирането на стратегически суровини, включително редкоземни елементи, ще покрива 25 на сто от търсенето на Съюза до 2030 година.

Във Франция например стартъп, базиран в Лион, започна строителството през март 2025 г. на подобен завод, залагайки същата цел - суверенитет по отношение на ресурсите, пише БТА.

В началото на февруари обаче Европейската сметна палата заключи, че ЕС изпитва трудности да намали зависимостта си от вноса на критични суровини и изрази съмнения относно перспективите на рециклирането.

Заводът, разположен в Пфорцхайм, Югозападна Германия, започва работа днес и е специализиран в рециклирането и производството на редкоземни магнити - компоненти, които играят ключова роля в много сектори на икономиката като „автомобилната, аерокосмическата и електронната промишленост, както и сектора на възобновяемите енергии“, се посочва в комюнике на „ХайПроМаг“.

Пускането в експлоатация на завода е част от поредица проекти в рамките на договор за приятелство, подписан между Германия и Великобритания през 2025 година.

На германо-британски икономически форум, проведен в Берлин вчера, на който беше подписано споразумение за сътрудничество по отношение на критичните минерали, държавният секретар на Великобритания по въпросите на бизнеса, търговията и инвестициите Питър Кайл заяви, че „трябва да се направи много повече, за да се гарантира безопасността на веригите за доставки и да се укрепи нашата устойчивост“.

„ХайПроМаг“ разчита на постепенно увеличаване на производствения капацитет, който първоначално ще достигне 50 тона през 2026 г., преди да се увеличи до приблизително 350 тона през 2027 г. и до 750 тона през 2028 година.

Подобно съоръжение, базирано на същата технология, беше открито през януари и в Бирмингам, Англия.