ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22747025 www.24chasa.bg

Два фалита за един ден в германската автомобилна индустрия

Георги Луканов

[email protected]

1676
Бензинов двигател с вътрешно горене

Два важни германски доставчика за автомобилната индустрия се сринаха за един ден.

Леярната Bohai Trimet и производителят на скоростни кутии Schlote Group с фабрики в Саксония-Анхалт, Тюрингия и Бранденбург затварят врати от есента, пише Bild.

Въпреки големите финансови инвестиции, двете компании отиват в историята. До самия край имаше надежда да бъде спасена Bohai Trimet, която произвежда блокове на двигатели и части за каросерии за Volkswagen, Mercedes и BMW. Трима потенциални купувачи бяха на масата за преговори, но те се провалиха.

Най-големият клиент на Bohai обяви, че оттегля ключови поръчки от тази есен. Частите, отливани преди това в Харцгероде, сега ще се произвеждат другаде, което прави компанията нерентабилна.

Последиците за служителите са огромни. В допълнение към 680-те директни служители в Bohai, се смята, че още 650 работни места в околните компании са изложени на непосредствен риск.

Ситуацията е също толкова лоша и в Schlote Group, която се фокусира върху технологии за зъбни колела и задвижвания. 330 служители във Вернигероде и Бранденбург ще бъдат уволнени. Производството в Бранденбург ан дер Хавел вече се спира постепенно и се очаква затварянето му през есента.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

