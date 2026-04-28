Tesla процъфтява в Берлин, наема още работници

За разлика от много големи автомобилни производители и доставчици, Tesla се закрепи в Германия и продължава дад се разширява.

Андре Тириг, управител на завода на Tesla в Берлин, обяви важни новини: "Имаме увеличение на производството на Model Y с 20%, считано от юли 2026 г. Ето защо наемаме около 1000 нови служители, считано от май. Освен това превръщаме 500 временни служители в постоянни. Това следва рекордното първо тримесечие на 2026 г., когато произведохме над 61 000 коли! Giga Berlin е страхотен!"

След спада в продажбите миналата година, Tesla очевидно успя да обърне тенденциите и продажбите сега растат. Най-важният автомобил на Tesla - Model Y, се произвежда в Берлин.