ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дългосрочният бюджет на ЕС обсъждат днес в Страсбу...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22747069 www.24chasa.bg

Tesla процъфтява в Берлин, наема още работници

Георги Луканов

[email protected]

380
Гигафабриката на Tesla край Берлин

За разлика от много големи автомобилни производители и доставчици, Tesla се закрепи в Германия и продължава дад се разширява. 

Андре Тириг, управител на завода на Tesla в Берлин, обяви важни новини: "Имаме увеличение на производството на Model Y с 20%, считано от юли 2026 г. Ето защо наемаме около 1000 нови служители, считано от май. Освен това превръщаме 500 временни служители в постоянни. Това следва рекордното първо тримесечие на 2026 г., когато произведохме над 61 000 коли! Giga Berlin е страхотен!"

След спада в продажбите миналата година, Tesla очевидно успя да обърне тенденциите и продажбите сега растат. Най-важният автомобил на Tesla - Model Y, се произвежда в Берлин.

Гигафабриката на Tesla край Берлин
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)