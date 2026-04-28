Симеон Караколев: Агнешкото за Гергьовден ще струва между 15 и 18 евро за килограм

Цената на агнешкото за Гергьовден ще бъде между 15 и 18 евро за килограм. Това заяви в пред БНТ Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

"Българско агнешко за Гергьовден почти не е останало, това което вероятно ще се сложи на трапезата ще бъде от внос. Вносът, който се предлагаше на българския пазар за Великден беше с агнешко от Румъния, Македония, замразено и размразено от Нова Зеландия, може би половината и повече от месото за Гергьовден няма да бъде българско", добави той.

"Прогнозите ни са между за месо 15-18 евро на кг, агнешко над 18-19 евро за килограм не е разумна цена. Страните около България отдавна прилагат мерки, които да овладяват лошата ситуация заради войната в Иран, цената на горивата, доставките съответно това води до поскъпване на фуражи, ние в България до момента нямаме адекватна мярка, която да влиза в сектор живодновъдство", добави Краколев.