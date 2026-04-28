Дългосрочният бюджет на ЕС обсъждат днес в Страсбург

Дългосрочният бюджет на Европейския съюз (ЕС) ще бъде основна тема през днешния втори ден от пленарната сесия на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.

Очаква се ЕП да определи след дебати своя мандат за преговори с държавите членки за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. Гласуването е насрочено за 12:00 ч. (13:00 ч. българско време).

Другата основна тема на сесията ще бъде конфликтът в Близкия изток и стратегията на ЕС за региона и енергийната сигурност. Въпросът ще бъде обсъден от евродепутатите с представители на Съвета на ЕС и Европейската комисия утре сутринта, пише БТА.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола откри сесията снощи, като отбеляза 40-ата годишнина от аварията в АЕЦ Чернобил - най-тежката ядрена злополука в историята на човечеството. Ударните вълни от тази катастрофа все още се усещат в екологичен, политически и човешки план, подчерта тя.

Мецола напомни, че милиони хора са с увредено здраве, а мнозина и са починали. "Европа помни и Европа е с вас", обърна се тя към онези хора, "които загубиха всичко, и поколенията, които все още живеят с последиците".

Председателката на Европейския парламент освен това напомни тежката съдба на иранските адвокатки и правозащитнички Наргес Мохамади и Насрин Сотуде, осъдени на затвор в родината си. Тези "две изключително смели жени, които жертваха всичко в търсене на справедливост и човешко достойнство... представляват волята и (опозицията) на толкова много хора (срещу властта) в Иран", изтъкна тя.

Мецола призова за незабавното и безусловно освобождение на Мохамади и Сотуде, които са лауреати съответно на Нобеловата награда за мир (за 2023 г.) и на наградата на Европейския парламент за свобода на мисълта "Сахаров" (2012 г.)