Австралия с мерки социалните мрежи да плащат на местните медии за съдържанието

Австралийското правителство представи днес законопроект, който има за цел да насърчи „Мета“ (Meta), „Гугъл“ (Google) и „ТикТок“ (TikTok) да сключват споразумения с австралийските медии за по-добро заплащане за използваното съдържание, предаде Франс прес. В противен случай технологичните гиганти ще трябва да плащат компенсация.

Традиционните медии се борят за оцеляването си в много страни, докато читателите все по-често се насочват към безплатните социални мрежи, пише БТА.

Според поддръжниците на законопроекта тези платформи привличат потребители чрез информационно съдържание и по този начин усвояват рекламните приходи, които би трябвало да отиват към медиите.

Премиерът Антъни Албанезе обясни, че „Мета“, „Гугъл“ и „ТикТок“ първоначално ще могат да сключват търговски споразумения с местните медии. Ако откажат, ще трябва да платят сума, равняваща се на 2,25 на сто от оборота в Австралия, като тези средства ще бъдат преразпределени към медийния сектор, добави той.

„На този етап трите засегнати организации са „Мета“, „Гугъл“ и „ТикТок“, уточни той, като се позова на техния оборот и големия брой потребители в страната.

„Големите платформи не могат да се измъкнат от задълженията си към медиите, вече установени с предишен закон“, подчерта Албанезе.

Новият законопроект има за цел да запълни пропуските в предишен текст, който позволяваше на компаниите да избягват данъка, като просто премахват новинарското съдържание от платформите си - практика, към която „Мета“ и „Гугъл“ вече са прибягвали в миналото и която Австралия иска да предотврати.

„Искаме да насърчим технологичните гиганти да седнат с новинарските организации и да сключат тези споразумения“, подчерта Антъни Албанезе.

През 2024 г., когато Канбера пристъпи към подобни законодателни мерки, „Мета“- компанията майка на „Фейсбук“ (Facebook) обяви, че австралийските потребители вече няма да имат достъп до раздела „новини“ на платформата.

Компанията беше обявила по-рано, че няма да подновява споразуменията с медии в САЩ, Великобритания, Франция и Германия.

Журналистиката трябва да има „парична стойност“, подчерта австралийският премиер, а не да бъде използвана от големи мултинационални компании „за генериране на печалби без компенсация“.

От своя страна „Мета“ изтъкна, че не вижда в този законопроект „нищо друго освен данък върху цифровите услуги“.

„Медиите доброволно публикуват съдържание на нашите платформи, защото извличат полза от това“, заяви говорител в изявление до АФП. „Идеята, че ние им отнемаме новинарското съдържание, е просто невярна.“

„Гугъл“ обяви, че вече е сключил търговски споразумения с повече от 90 местни медии и е единствената технологична компания в Австралия, която е направила това.

„Въпреки че в момента разглеждаме законопроекта, позицията ни е ясна: отхвърляме необходимостта от тази такса“, заяви говорител на „Гугъл“ в съобщение до АФП.

Компанията също така определи като напълно произволно изключването на други големи платформи като „Майкрософт“ (Microsoft), „Снапчат“ (Snapchat) и „ОупънЕйАй“ (OpenAI).

Според Университета в Канбера повече от половината австралийци използват социалните мрежи като източник на информация.

Законопроектът беше представен за обществено обсъждане днес, като то ще приключи през май. След това се очаква да бъде внесен в парламента по-късно през годината.