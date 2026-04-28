A1 стартира предварителните поръчки на новия Motorola razr fold – сгъваем смартфон от последно поколение, който комбинира иновативен дизайн, водеща производителност и интелигентни функции. Потребителите могат да заявят своето устройство до 11 май онлайн на сайта на телекома и да се възползват от 200 евро/391,17 лв. отстъпка при покупка в брой или на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited.

Motorola razr fold е създаден за динамично ежедневие, в което смартфонът се адаптира към нуждите на потребителя. Благодарение на сгъваемия си дизайн, моделът позволява работа в различни режими – от „лаптоп“ позиция за продуктивност до „палатка“ за удобно гледане на съдържание или заснемане на кадри без ръце. Основният 8,09-инчов LTPO pOLED дисплей с 2K резолюция, HDR10+ и водеща в индустрията пикова яркост до 6200 нита осигурява ярка и детайлна картина дори при силна светлина. Външният 6,56-инчов дисплей допълва преживяването с бърза и плавна работа. Преминаването между двата екрана е лесно и удобно – без прекъсване на започнатото.

В основата на производителността е новата мобилна платформа Snapdragon® 8 Gen 5, която осигурява бърза и стабилна работа дори при интензивен мултитаскинг. Големият вътрешен дисплей позволява стартиране на няколко приложения едновременно и удобно превключване между тях, което прави устройството подходящо както за работа в движение, така и за забавление.

Камерата на Motorola razr fold поставя нов стандарт в категорията със своята тройна система от 50 MP сензори. Моделът е отличен с DXOMARK Gold рейтинг за изключителна яснота, висока производителност при слаба осветеност и ултраплавно видео. Флагманските сензори в комбинация с AI допринасят за впечатляващо качество на кадрите, а функции като редакция на снимки с гласови команди и интелигентно премахване на нежелани обекти правят създаването на съдържание по-бързо и интуитивно.

Моделът предлага и богато AI изживяване чрез Google Gemini, както и допълнителни възможности с moto ai и интеграция с Perplexity за търсене и обобщаване на информация в реално време. Така потребителите могат по-лесно да планират, създават съдържание или намират бързи отговори – директно от устройството си.

Motorola razr fold впечатлява и с елегантен, ултратънък дизайн – едва 9,89 мм в сгънато състояние и 4,55 мм в разгънато. Устройството се предлага в два Pantone цвята и е изработено от премиум материали с панта от неръждаема стомана, подсилена с титан, и защита IP49, като е първият смартфон в света с Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3. В комплекта е включен и Moto Pen Ultra, който разширява възможностите за креативност и продуктивност.

Батерията с капацитет 6000 mAh е една най-големите в сгъваем смартфон, като осигурява над 43 часа работа с едно зареждане. Благодарение на 80W TurboPower™ технологията устройството може да възстанови значителна част от заряда си само за минути, което дава допълнително спокойствие в натовареното ежедневие.

Потребителите могат да заявят Motorola razr fold 512 GB на цена 1559,98 евро/3051,06 лв. в брой или 75,50 евро/147,67 лв. на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra до 11 май онлайн на сайта на А1.