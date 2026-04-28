Китай пусна в експлоатация първия проект за съхранение на водород в солни каверни

Първият демонстрационен проект за съхранение на водород в солни каверни с капацитет 1 милион кубически метра официално започна да функционира в Пиндиншан, централната провинция Хънан, което бележи нов етап в индустриализацията на веригата за водородна енергия в Китай, съобщи КМГ.

"Съхранението на водород в солни каверни е ключова технология за преодоляване на препятствията пред съхранението и транспортирането на водород в големи мащаби, както и за подкрепа на изграждането на нова енергийна система", заяви Ян Чунхъ, академик от Китайската академия по инженерство, по време на церемонията по пускането в експлоатация на проекта.

Проектът има за цел да постигне капацитет за съхранение на водород от 1,5 милиона стандартни кубични метра. Инженерите се ангажираха да проучат нови пътища за широкомащабно използване на водородната енергия и активно да насърчават разнообразни сценарии за приложение.