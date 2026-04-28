ЕЦБ: Инфлационните очаквания на потребителите в еврозоната рязко нарастват

Потребителите в еврозоната рязко са повишили инфлационните си очаквания през март, сочи ключово проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирано от Ройтерс.

Данните предизвикват тревога сред финансистите, които се опасяват, че високите разходи за енергия могат да повишат инфлационните очаквания и бързият ръст на цените да се превърне в самоподхранващ се процес.

Инфлацията се повиши, след като войната в Иран доведе до скок в цените на енергията, а ЕЦБ сега с тревога следи дали този шок ще доведе до вторични ефекти, налагащи затягане на паричната политика, припомня БТА.

Очакванията за инфлацията за идната година са скочили до 4,0 процента през март спрямо 2,5 процента месец по-рано, докато прогнозите за следващите три години са повишени до 3,0 процента от 2,5 процента, като и двете стойности са значително над средносрочната цел на ЕЦБ за инфлация от 2 процента, показва месечното проучване на банката за потребителските очаквания, публикувано днес.

Въпреки това повод за оптимизъм дават очакванията за следващите пет години, които се увеличават леко от 2,3 на сто до 2,4 на сто.

Очаква се на заседанието, което приключва в четвъртък, ЕЦБ засега да запази лихвените проценти без промяна, но вероятно ще даде ясен сигнал, че повишаване на ставките остава твърдо в дневния ред и банката ще реагира при евентуални признаци, че първоначалният шок започва да се отразява в ценообразуването.

Очакванията за доходите остават непроменени за предстоящата година, но очакванията за ръст на разходите скачат до 5,1 на сто от 4,6 на сто, показва проучването.