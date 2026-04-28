Агенцията за ядрено регулиране: Замяната с американско гориво в V блок се случва без проблем

Дефектните мембрани не представляват риск за сигурността на VI блок на ядрената централа

Замяната с американско гориво в V блок на АЕЦ "Козлодуй" засега се случва гладко. През 2028 г. обаче окончателно ще стане ясно дали ще се появят проблеми.

Това успокои председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски по време на годишната пресконференция на регулатора. Той поясни, че горивото на "Уетинг хаус" се зарежда постепенно - в момента в активната зона на V блок са заредени само 2 касети. На 9 май блокът ще ще бъде спрян за ремонт за 40 дни и ще бъде поставена още една партида. След една година цялата зона ще бъде заредена с новото гориво.

АЕЦ "Козлодуй" готви искане да използва американско гориво и за VI блок, когато постъпи, то ще бъде разгледано, стана ясно още от думите на Бачийски.

Той увери още, че не вижда риск за безопасността на VI блок във връзка с мембраните, които няколко пъти правеха дефекти и блокът беше спиран за ремонт. Според Бачийски разпространяваната информация по този случай е била спекулативна. Но все пак подчерта, че трябва да се изясни защо има отклонения в централата от стриктното изпънение на документите, които самите те са създали. "Проведохме сериозни разговори с ръководството и ще бъдат взети мерки. Доволен съм от новите ръководители", допълни Бачийски.

Ръководството увери, че агенцията се подготвя и за лицензиране на малки модулни реактори, като участва в семинари и обучения по линия на Държавния департамент на САЩ, МАЕ, преглежда се нормативната база. Все още няма постъпили намерения за лицензиране, но са се водили разговори с индустрията относно това какви са изискванията.

България е била отличена за добрата организация при лицензирането на новото гориво от Конвенцията за ядрена безопасност, имайки предвид, че ние сме първата страна в ЕС, която извъшрва такъв процес. Миналата седмица е завършил прегледа на докладите от страните членки. Нашата агенция е била похвалена и за добрата комуникационна стратегия.

Конвенцията е начертала и приоритети за следващите 3 години - осигуряване на кадри, както и стабилна и надеждна верига на доставки и услуги.

Агенцията отчете много успешна година. Едно от основните направления е било именно обръщане на тенденцията за липса на млади хора, които да проявяват интерес за работа в областта. С подкрепата на правителството били взети редица мерки в тази насока и за пръв път от много години 4 млади специалисти за започнали работа директно от студентската скамейка.



