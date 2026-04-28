Европа забранява големите пикапи

Ръбестите коли замърсяват повече, по-опасни са за пешеходци и велосипедисти

Задава се голям сблъсък между Европейската комисия и американската автомобилна индустрия, след като Брюксел подготвя сериозни промени в правилата за внос на големи возила. Тази мярка на практика може да извади от европейските пътища емблематични модели като Ford F-150, Chevrolet Silverado и Ram 1500. Решението, мотивирано официално с аргументи за безопасност, заплашва да се превърне в нова търговска война между Европа и Америка.

В основата на напрежението стои намерението на ЕС да преразгледа системата за т. нар. индивидуално одобрение на превозни средства – механизъм, който досега позволяваше ограничен внос на автомобили, произведени за други пазари, включително масивните американски пикапи. Именно

през тази вратичка тези модели намират път към европейските клиенти,

макар и в сравнително малки обеми.

Според информация на Financial Times проблемът придобива още по-голямо значение на фона на постигнатото през 2025 г. търговско споразумение между ЕС и САЩ. В рамките на договорката администрацията на Доналд Тръмп се съгласява да намали европейските вносни тарифи за автомобили от 27,5 на 15%, докато Европейският съюз прави още по-драстична отстъпка – сваля митата върху американските коли от 10% до нула.

Американските производители реагираха остро, предупреждавайки, че новите ограничения представляват скрита търговска бариера. Според тях, ако правилата бъдат затегнати така, че практически да направят невъзможен вноса на големи пикапи, това ще бъде пряко нарушение на договореното между двете страни. От индустрията вече намекват за възможни ответни мерки, ако ЕС продължи в тази посока.

От другата страна на спора стоят екологични организации, които от години настояват за ограничаване на тези превозни средства. Данни на Transport & Environment показват, че през 2024 г. в Европа са продадени около 7000 големи SUV и пикапи от американски тип – на пръв поглед малък брой, но с непропорционално голямо въздействие върху безопасността и градската среда.

Критиките са насочени не само към размерите, но и към самата конструкция на тези автомобили.

Високите предни капаци и масивната предница значително ограничават видимостта на водача

Според експерти средностатистически шофьор на подобен пикап не може да види дете под деветгодишна възраст, ако то се намира непосредствено пред автомобила. Това превръща тези модели в сериозен риск за пешеходци и велосипедисти – особено в гъстонаселените европейски градове, където инфраструктурата не е проектирана за подобни гиганти.

Огромните и високи предници застрашават здравето на пешеходци и велосипедисти.

Все по-често в Брюксел се говори неофициално, че ако бъде създаден прецедент с пикапите, следващата стъпка може да бъдат и големите SUV модели. В последните години европейският пазар беше залят от все по-едри автомобили – от луксозни модели като Cadillac Escalade до популярни семейни машини като Ford Explorer и дори европейски представители като BMW X7.

Макар тези автомобили да се продават легално в ЕС и да отговарят на действащите хомологационни изисквания, тенденцията към увеличаване на размерите и теглото им започва да тревожи регулаторите. Все повече експерти предупреждават, че разликата между традиционен SUV и типичен американски пикап вече се размива.

Големи европейски кросоувъри като BMW X7 също може да попаднат под ударите на новите разпоредби с по-високи данъци и такси.

Вътрешни анализи, цитирани от Transport & Environment, показват, че при сблъсък с пешеходец по-високите и по-тежки автомобили

значително увеличават риска от тежки наранявания или фатален изход

Причината е проста – ударът се поема по-високо в тялото, често директно в гърдите и главата, вместо в краката, както е при по-ниските коли.

Засега няма официално предложение за ограничаване на SUV моделите. В Брюксел обаче се обсъждат въвеждането на по-строги изисквания за видимост от мястото на водача, ограничения за височината на предния капак, допълнителни тестове за безопасност на пешеходци и дори обвързване на данъците с теглото и габаритите на автомобила.

Подобни мерки биха засегнали не само американските модели, но и европейските производители.