Турският енергиен пазар достигна 145 млрд. долара

Турският енергиен пазар достигна размер от 145 млрд. и създаде заетост за 300 хил. души. Данните бяха съобщени от председателя на Турската комисия за регулиране на енергийния пазар Мустафа Йълмаз, цитиран от Анадолската агенция. Той представи информация за състоянието на сектора във връзка с 25-годишнината от създаването на регулатора.

Визията на Анкара за развитие на енергийния сектор до 2030 г. предвижда нови инвестиции от 776 млрд. турски лири. Предвидени са също така мерки за по-справедливо разпределение на енергийните помощи, които да защитят потребителите. Председателят на енергийния регулатор заяви, че инвестициите в електроразпределението в Турция са се увеличили 1,5 пъти за период от 2026-2030 г.

„През този период ние също така увеличихме 2,1 пъти планирания бюджет за поддръжка, укрепване и модернизиране на мрежата“, заяви Йълмаз.

Той припомни, че съгласно регулацията, въведена в началото на 2025 г., не е събиран гаранционен депозит от 217 хил. битови абонати, които са плащали сметките редовно през последните 2 години.

Турският пазар на петрол е достигнал размер от 66 млрд. долара, а доставките на 34 млн. тона гориво се осъществяват от 13 хил. лицензирани компании. Мустафа Йълмаз подчерта, че е предотвратено достигането до пазара на голяма част от нелегалните горива, а стандартите за качество вече са достигнали тези в Европа. Това е постигнато със задължителния контрол на складовете, което е засилило и сигурността на доставките.

Председателят на Комисията за регулиране на енергийния пазар в Турция заяви, че пазарът за природен газ е достигнал размер от 30 млрд. долара, а газопреносната мрежа – 250 хил. км. Тя е обхванала 23 млн. абонати в 1000 сгради във всичките 81 турски окръга.

Страната е сред най-големите пазари на втечнен газ. Продължава и разрастването с бързи темпове на инфраструктурата на зарядни станции за електрически автомобили.

Йълмаз коментира увеличаването на цените на електрическата енергия и природния газ от април 2026 г. с 25 процента, подчертавайки че държавата я субсидира от дълго време.

„Освен от производството крайната цена на електроенергията се определя и от компоненти като енергоразпределянето, електропреносната мрежа, инвестициите в мрежите от трафопостове, поддръжката на кабелите, отстраняването на повреди. Голяма част от увеличението с 25 на сто от месец април ще отиде за електропреносната мрежа и запазването на качеството на обслужване“, заяви Йълмаз.

Той подчерта, че се подготвят мерки, които да доведат до по-справедливо разпределяне на енергийните помощи и те да достигат наистина до тези, които имат нужда от тях. Те са свързани с помощите за потребители на природен газ, които ще бъдат определяни въз основа на климата в съответните окръзи и средномесечното потребление.

„Домакинствата с много ниско потребление, които се опитват да посрещнат основните си нужди, ще бъдат защитени, докато тези с по-високо потребление, които не използват топлинната енергия по практичен начин, ще получават по-малко енергийни помощи“, обясни председателят на Комисията за регулиране на енергийния пазар в Турция.

Той подчерта, че към настоящия момент сигурността на енергийните доставки в Турция е гарантирана с 90-дневни складови запаси и внос от 15 държави.