Спират да произвеждат и Seat Ateca

Испанската марка SEAT скоро ще приключи производството на модел, който сякаш бе предопределен да съществува вечно, пише motor.es. Става дума за Seat Ateca, първият SUV, който се присъединява към гамата на производителя, бележейки важна глава в историята на компанията и чието сбогуване наближава.

Десетилетие след пускането си на пазара, SEAT е на път да остане само с един SUV, въпреки че предлагаше три модела от този тип само допреди две години. Ateca не само скоро ще изчезне от гамата на испанската марка, но засега няма планиран заместник.

30 април е очакваната дата, в която последните бройки ще слязат от поточните линии в чешкия завод в Квасини, където се произвежда от пускането му на пазара заедно със Skoda Karoq.

Първият кросоувър, който беше спрян от производство, беше Tarraco, намирайки заместник в новия CUPRA Terramar, въпреки че той жертва 7-те места за сметка на по-спортното изживяване при шофиране.

В съответствие с пазарните реалности, испанската фирма намалява моделната си гама, като каталогът в момента включва Ibiza, Arona и Leоn. Това трио ще получи значителни подобрения през следващата година, но губи важен представител в компактния сегмент - модел, който благодарение на конкурентните си цени би могъл да помогне в борбата срещу китайците.

Фактът обаче, че Seat Ateca скоро ще бъде спрян от производство, не означава, че вече не можете да се купи. Моделът ще продължи да се продава на европейския пазар до края на годината.