BTL Industries България стана инвеститор на годината

Министър Младенова отличи компанията за електронни продукти „Фесто" за инвестиция в иновативен бизнес

Голямата награда „Инвеститор на годината" за 2025 г. получи компанията за иновативна електронна медицинска апаратура „BTL Industries България". Отличието връчи президентът Илияна Йотова на церемония в понеделник.

Размерът на инвестицията е 51 млн. евро и нови над 700 работни места в Пловдив. BTL Industries е лидер в производството на медицинска апаратура във физиотерапията, кардиологията, естетичната медицина и роботиката. Разполага с R&D център в София, а през миналата година откри своя нов завод в Пловдив, единственият глобален център за крайни продукти на BTL. С над 850 души екип е сред най-големите работодатели в региона. Мисията на компанията съчетава иновации, технологии и социална отговорност с грижа за здравето и красотата. Изнасят продукти в над 120 държави на 6 континента.

На събитието бяха отличени едни от най-значимите инвестиционни проекти, реализирани у нас през изминалата година. То се организира за 20-ти път от Българската агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на иновациите и растежа (МИР). Специални гости на церемонията тази година бяха роботите Робът и София.

Министър Младенова награди „Фесто България" в категория „Инвестиция в иновативен бизнес". Компанията беше отличена за разработването и производството на високотехнологични изделия за електрониката, включително сервозадвижвания, стъпкови мотори, контролери и индустриален софтуер. Инвестицията им е в размер на 40 млн. евро и 140 нови работни места. „Фесто" се утвърди като високотехнологичен център, лидер в областта на разработката и производството на електронни продукти и решения за процесна автоматизация. Компанията интегрира всички функции, необходими за създаване на иновации от край до край – развой, индустриален инженеринг и производство. Иновативност на технологичните разработки, инженерна експертност и високо качество на продуктите правят компанията стратегически партньор за своите клиенти.

Иновациите не са лукс, те са необходимост за всяко предприятие в днешния конкурентен и динамичен свят. Инвеститорите в България много добре разбират това. Пожелавам им смелост при поемането на рискове. Не винаги е лесно, но смелите стъпки се възнаграждават, заяви Ирена Младенова.

Наградата за „Инвестиция на зелено" получи компанията за 3D ендоскопи за хирургическите роботи Da Vinci „Интуитив Сърджикал България". Отличието връчи министърът на енергетиката Трайчо Трайков. Размерът на инвестицията в Първомай е 42 млн. евро и над 170 нови работни места. Компанията е глобален лидер и пионер в робот-асистираната хирургия и минимално инвазивните медицински грижи. Чрез новото си производствено предприятие цели да разшири глобалното си присъствие в отговор на нарастващото търсене.

В категория „Инвестиция в разширяване на бизнеса" победител стана „Нестле България". Наградата беше връчена от вицепремиера Мария Недина. Размерът на инвестицията е близо 45 млн. евро и 119 нови работни места. В България "Нестле" разполага с модерен завод и разпределителен център в София, които обслужват над 30 международни пазара. С екип от над 1000 служители компанията се стреми към устойчиво развитие, целейки нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

Отличието за „Инвестиция в човешки капитал" получи фирмата „Аеро Техник БГ" от министъра на финансите Георги Клисурски. Инвестицията е в размер на близо 16 млн. евро и 125 нови работни места. Компанията предлага услуги по базово и линейно техническо обслужване на самолети, включително инспекции, ремонти, модификации и подмяна на компоненти. В нея работят специалисти в поддръжка и ремонт на въздухоплавателни средства от гражданската авиация.

Освен петте големи награди „Златен бик" на церемонията бяха връчени и почетни плакети.

„Община в България с най-много инвестиции" за трета поредна година стана Стара Загора. Наградата беше връчена от министъра на електронното управление Георги Шарков на кмета Живко Тодоров. През миналата година привлечените и стартирали инвестиции в общината възлизат на над 300 млн. евро с общо 1 816 планирани нови работни места. В допълнение са постъпили нови инвестиционни намерения за разкриване на високотехнологични производства и в момента се водят разговори с потенциалните инвеститори.

Отличието „Успешен стартъп" получи фирмата „Симоботикс" от заместник-министърът на икономиката и индустрията Красимир Пиперков.

Победител в категория „Иновативен продукт" стана „Оптикс", а отличието връчи зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков.

Отличени в категория „Висок принос за развитие на региона " бяха четири компании. „Варна Фуд Фактори" получи своята награда от главния секретар на БАИ Юлиян Балчев. „Теклас България" бяха наградени от директора на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи Таня Михайлова. „Зи Ес Юръп" получи своята награда от министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов. „Елаците-Мед" бяха наградени от заместник-министъра на външните работи Велизар Шаламанов.

В категорията „Инвестиция с нисък въглероден отпечатък" спечели компания „Ер Ликид", като наградата връчи министърът на околната среда и водите Юлиян Попов.

За „Социално предприемачество" бяха отличени „Алкомет" в Шумен. Наградата връчи Румяна Петкова, заместник-министър на труда и социалната политика.

„Отличие за инфраструктурна завършеност" получи Индустриален парк Шумен от изпълнителния директор на БАИ Ангел Иванов.

Тази година за „Устойчив бизнес" плакети получиха „Микроак" от заместник-министъра на земеделието и храните Ивана Мурджева; „Тракия Глас България" от заместник-министъра на отбраната Златин Кръстев; „Хелти Барс" от зам.-кмета на София Иван Гойчев.

По случай 30 години от своето създаване Българската агенция за инвестиции получи "почетен знак на президента на Република България" на тържествената церемония снощи.

На събитието присъстваха още представители на местната власт и на дипломатическия корпус, бизнес- и работодателски организации, двустранните търговско-индустриални камари и др.