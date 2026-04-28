Китай обяви напредък в спора с ЕС относно митата за вноса на електромобили

Китай и Европейският съюз са постигнали „меко приземяване“ в спора си относно европейските мита върху вноса на електромобили, произведени в Китай. Това съобщи китайският министър на търговията Ван Вънтао на среща с Хилдегард Мюлер, ръководител на Германската асоциация на автомобилната индустрия, предадoха Ройтерс и БТА.

Ван е заявил същевременно, че Китай се надява германската браншова организация да използва влиянието си, за да прикани ЕС да „зачита свободната конкуренция, да спазва правилата на Световната търговска организация и да измени неподходящите разпоредби", сочи протоколът от срещата.

Европейската комисия наложи допълнителни мита върху вноса на електромобили, произведени в Китай, от 2024 г. насам. През февруари 2026 г. обаче Комисията одобри за първи път искане от марката „Купра" (Cupra) на „Фолксваген" (Volkswagen) за освобождаване от мита на произведения в Китай СУВ „Таваскан" (Tavascan) в замяна на минимална цена и годишна квота.

Отделно заместник-министърът на промишлеността на Китай Син Гуобин е заявил днес пред Сигрид де Врийс, генерален директор на Европейската асоциация на автомобилните производители, че Китай приветства чуждестранните автомобилни производители и е готов да работи с асоциацията за подкрепа на съвместните иновации в сектора, според изявление на министерството.