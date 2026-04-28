„Росатом“ започна зареждането с гориво на първия реактор на АЕЦ „Рупур“ в Бангладеш

Със символично натискане на бутона за начало на дейността започна физическият пуск на първия енергиен блок на атомната електроцентрала „Рупур“ в Бангладеш, изграждана по руски проект от държавната корпорация „Росатом“. Бутонът беше натиснат от генералния директор на „Росатом“ Алексей Лихачьов и министъра на науката и технологиите на Бангладеш Факир Махбуб Анам на тържествена церемония, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Започнало е зареждането с ядрено гориво на реактора на първия енергиен блок. Това е ключов етап от пусковите дейности, преди реакторът да бъде доведен до минимално контролирано ниво на мощност. След това мощността ще бъде повишавана постепенно до подаването на първата електроенергия към енергийната система на Бангладеш.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси определи във видеообръщение събитието като „велик ден за Бангладеш“ и поздрави страната и „Росатом“ за постигнатия етап.

„Нови перспективи се откриват за страната с осигуряването на достъп до чиста енергия, която е ключов фактор за икономическото развитие“, посочи Гроси.

АЕЦ „Рупур“ се изгражда на около 160 километра от столицата Дака. Централата ще разполага с два реактора ВВЕР-1200 с обща мощност 2400 мегавата. След въвеждането ѝ в експлоатация Бангладеш ще се присъедини към групата от над 30 държави с действащи ядрени реактори.

Лихачев заяви пред журналисти, че строителството на централата не е спирало нито за ден въпреки пандемията и санкционния натиск. По думите му проектът се изпълнява без допълнително оскъпяване.

„Ние спазваме напълно договореностите с нашите бенгалски партньори по отношение на сроковете и обема на работата“, каза той. Лихачьов добави, че заради санкциите е било необходимо да бъдат заменени редица доставчици, но работата по проекта е продължила.

По думите му първият блок на АЕЦ „Рупур“ трябва да бъде предаден де юре на бенгалската експлоатационна организация до края на 2026 г. Той посочи, че „Росатом“ има ясен график за повишаване на мощността, тъй като блокът е аналогичен на новите блокове на АЕЦ „Нововоронеж“ в Русия.

„Ще работим ръка за ръка с експлоатационните организации и с бенгалските специалисти. До края на годината ще предадем де юре и ще пуснем в експлоатация този блок“, каза Лихачев.

Той съобщи още, че пусковите операции на втори енергиен блок на АЕЦ „Рупур“ се планира да започнат през 2027 г.

„Продължаваме активната работа по втория блок. Нямам съмнения, че през следващата година и на втория блок ще започнат пусковите операции“, посочи ръководителят на „Росатом“.

Лихачьов отбеляза, че е получил подкрепа от действащото правителство на Бангладеш както за въвеждането в експлоатация на първия блок, така и за завършването на цялата атомна електроцентрала.