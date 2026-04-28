ОАЕ напускат ОПЕК и ОПЕК+, за да увеличи производството на петрол

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че напускат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и формата ОПЕК+, нанасяйки сериозен удар върху координацията между водещите производители на петрол на фона на задълбочаващата се енергийна криза и конфликта в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Напускането влиза в сила от 1-ви май, според изявление на Министерството на енергетиката на страната, цитирано от Emirates News Agency.

Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухаил ал-Мазруи сподели, че макар страната му да е част от тези организации "от дълго време", тя вярва, че светът ще се нуждае от повече енергия в бъдеще. Имайки това предвид, Абу Даби смята, че това е подходящият момент да излезе от петролния алианс.

Ал-Мазруи също така отбеляза, че този ход ще помогне на ОАЕ да отговори на променящото се търсене, като производството на петрол в страната ще се увеличава "постепенно".

Решението на ОАЕ, които са дългогодишен член на организацията, поставя под въпрос единството на групата, която традиционно се стреми да демонстрира координирана политика въпреки различията между страните членки по въпроси като квотите за добив и геополитическите позиции, посочва агенцията.

Ситуацията се усложнява допълнително от напрежението в района на Ормузкия проток – ключов маршрут, през който обичайно преминава около една пета от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ. Заради иранските заплахи и атаки срещу кораби трафикът през протока остава силно затруднен, което ограничава износа на страните от Персийския залив.

Решението на ОАЕ представлява победа за президента на САЩ Доналд Тръмп, който нееднократно критикува ОПЕК за поддържане на високи цени на петрола. Той обвинява организацията, че изкуствено ограничава предлагането и се възползва от сигурността, осигурявана от САЩ в региона, припомня Ройтерс.

Излизането на ОАЕ се случва и на фона на нарастващо напрежение между Емирствата и съюзниците от региона. Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш заяви, че реакцията на страните от Персийския залив на иранските атаки е била недостатъчна.

„Страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив си оказаха логистична подкрепа, но в политически и военен план реакцията беше най-слабата в историята“, посочи Гаргаш по време на регионален форум в понеделник.

По думите му подобна позиция е очаквана от Арабската лига, но не и от държавите от Персийския залив.

Анализатори предупреждават, че напускането на ОАЕ може да доведе до допълнителна нестабилност на петролните пазари и да отслаби способността на ОПЕК+ да регулира предлагането в условията на силни ценови колебания.