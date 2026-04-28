ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Константинов и Мони Николов стигнаха до реш...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22749855 www.24chasa.bg

Тестваха новоизграждащата се скоростна жп линия от Истанбул до българо-турската граница

СНИМКА: Pixabay

Турските железници днес проведоха първи тестове, включващи маневри с влакове в двете посоки на движение, по новоизграждащата се скоростна железопътна линия между централната железопътна гара на Истанбул „Халкалъ“ и ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле на българо-турската граница, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. 

Според съобщение на Турските железници, цитирано от Анадолската агенция, изграждането на 153-километровия участък между градчето Черкезкьой и Истанбул, който е част от новата линия, вече е напълно завършено, а експерти са извършили необходимите проверки на инфраструктурата. Именно в тази отсечка днес са започнати първите тестове с влакови композиции, посочват от Турските железници. 

Високоскоростната линия за пътнически и товарни превози, свързваща Истанбул с българо-турската граница, се изгражда от 2019 г. насам със съвместно финансиране от Турция и ЕС, като по нея влакови композиции ще могат да се движат с до 200 км/ч. Когато линията бъде завършена тя ще съкрати времето за придвижване с пътнически влак между Истанбул и Одрин от четири часа на час и половина, а за превоз на стоки – от осем на три часа. 

 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)