Социалното министерство потвърди пред ОИСР, че България насърчава заетостта

България, чрез Министерството на труда и социалната политика (МТСП), последователно провежда политики, насочени към насърчаване на заетостта, повишаване на качеството на работната сила и постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж. Акцентът е поставен върху развитието на уменията, ученето през целия живот и по-доброто съответствие между търсенето и предлагането на труд. Това се казва в позиция на България пред Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Ръководената от служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов делегация участва в Срещата на върха за уменията на ОИСР в Истанбул. По време на форума той проведе ключови двустранни разговори с колегите си от Азербайджан – Анар Алиев, и на Турция – Ведат Ъшъкхан, за осигуряване на по-добра защита на трудовите и осигурителни права на българските граждани, придобити в някоя от двете страни.

В рамките на Срещата на върха бяха обсъдени възможностите за използване на уменията на възрастните и политики за активиране на потенциала на пренебрегваните на пазара на труда групи.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова отбеляза, че темата за развитието на уменията на възрастните е в основата на усилията на България да отговори на демографските промени, дигиталната трансформация и зеления преход. „Страната ни прилага последователни политики за разширяване на достъпа до обучение и насърчаване на ученето през целия живот в синхрон с европейските приоритети“, обясни тя.

Ефремова акцентира върху мерките, които предприема България, за повишаване на гъвкавостта и достъпността на обученията за възрастни, включително възможността обучения по редица професии да се провеждат изцяло дистанционно в дигитална среда. „Това е стъпка към изграждането на Национална виртуална платформа за електронно обучение с онлайн курсове, виртуални класни стаи и лаборатории, както и електронни ресурси за заети и безработни лица“, подчерта тя. По думите ѝ страната ни разработва механизъм на индивидуални сметки за обучение, който цели модернизиране на системата за развитие на уменията и по-добро съответствие с нуждите на пазара на труда чрез споделена отговорност между държавата, работодателите и работниците.

В резултат на провежданите политики България вече е постигнала националната цел за заетост на лицата на възраст 55 – 64 години към 2030 г., като през 2025 г. коефициентът достига 71,2%. От МТСП отбелязаха, че ведомството провежда също активна политика за интеграция на неравнопоставените групи и за намаляване на дела на младежите, които не са в заетост, образование или обучение (NEETs). Чрез проекти като „Младежка заетост+“, „Младежки практики“ се създават възможности за обучение, стажуване и устойчива заетост, включително за развитие на цифровите умения.

В Турция социалният министър Хасан Адемов и заместник-министърът Наталия Ефремова присъстваха на Срещата на върха за уменията на ОИСР, на която бяха обсъдени възможностите за използване на уменията на възрастните и на скритите таланти за развитието на икономиките. Те представиха българския опит в тази насока.