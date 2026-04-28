У нас още не съкращават редовни полети, но цените са с 10-15% нагоре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

90% от авиокомпаниите ни оперират в чужбина, но някои вече прибират машините си

Има опасност нови екоизисквания да вдигнат още повече стойността

на авиационното гориво

Авиокомпаниите в България вече вдигат цените на билетите, като към днешна дата поскъпването е с 10 до 15% заради увеличените цени на авиационното гориво. Независимо от нежеланието им, защото има опасност самолетите да останат полупразни.

Това каза Йовко Йоцев, председател на Асоциацията на българските авиокомпании, която във вторник проведе годишната си среща.

След суперуспешната 2025 г. за авиацията ни

тази година се очертава

напрегната

заради войната в Близкия изток. 30 на сто от петрола за авиационното гориво на Европа е оттам и трябва време за пренастройване към други доставки.

Миналата година не достигаха самолети и капацитет за превоз на пътници. През българските летища през 2025 г. са преминали при международните полети 11,79 млн. души, а с вътрешните полети числото надминава 12,27 млн.

13 са българските авиокомпании с лиценз, флотът им е от 60 пътнически самолета и 21 карго машини. Собствениците и директорите на авиокомпаниите са категорични, че

не се отказват от програмата си

за подмяна на самолетния парк

с нов въпреки забавянето на поръчките и сериозните препятствия заради войните.

90 на сто от нашите фирми работят навън -оперират в Германия, Белгия, Португалия, Гърция, Турция, Албания, Косово, Сърбия, страни от Африка, Северна Америка, Средния изток и другаде.

Работата в чужбина им осигурява икономическа стабилност и по-равномерна заетост.

Собственикът на един от по-малките авиопревозвачи обясни, че е прибрал двата си боинга в София в очакване да се стабилизира ситуацията в Близкия изток. Неговите машини летят за гръцка авиокомпания, която пък изпълнява полети от Тел Авив.

В момента все още полетите от и до София не са съкращавани, но такива стъпки се очакват. От една страна, заради цените на горивото, а от друга, заради очертаващия се недостиг в Европа. (Виж на 3-а стр.)

Трафикът в българското небе от прелитащи самолети например

напоследък се е свил с между

15 и 20%

Авиоексперти смятат, че кризата в Персийския залив и блокирането на някои от големите трансферни летища в Близкия изток отварят възможности за българските.

Страната ни е точно на трасето Европа-Азия, което е най-динамичното за развитие на авиационната свързаност.

На срещата се чуха оплаквания, че над един месец след като родните авиокомпании прибраха българите, блокирани в различни държави заради войната, външното ни министерство

все още не

им е платило

Представителите на авиационния бранш очертаха още един проблем - от 1 януари въглеродните квоти за авиацията се плащат на пазарен принцип. Към момента те са 200 евро на тон при цена за керосина от 1600 долара.

Авиокомпаниите са длъжни да добавят към керосина 2% устойчиво авиационно гориво, с което да се пестят емисии.

До 2030 г. то трябва да е 6 на сто. Цената му обаче е между 2300 и 8700 долара на тон, или три до пет пъти цената на традиционното гориво.