Кои високи заплати в държавни фирми иска да намали министър Христанов (Обзор)

Възнагражденията на шефовете стигали до 15 хил., въпреки че предприятията били на загуба

Примери за свръхвисоки заплати на директорите на държавните дружества въпреки лошите финансови резултати на фирмите извади на показ служебният министър на земеделието Иван Христанов. Направи го в понеделник вечерта във фейсбук профила си. Без да ги назовава поименно, той изнесе данни за заплати от по 10-15 хиляди лева месечно в дружества, които са хронично на загуба.

И се закани да ги коригира, тъй като сега формулата за заплатите на директорите и членовете на бордовете на държавните предприятия е такава, че дори и в най-тежки времена и при огромни загуби те получават високи възнаграждения. Причината - формулата изисква минималната заплата да се умножи по 1,5 и след това по коефициент, който зависи от големината на активите, наетия персонал и финансовите резултати, но последните участват с много малък дял.

В държавно предприятие, отговарящо за поддръжката на генофонда на животните у нас, директорът е взел 40 хил. лева заплата за последните три месеца, съобщи Христанов. Министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

Най-вероятно става дума за “Кабиюк” в Шумен. То е най-старото държавно стопанство в България, в което се отглеждат редки и автохтонни български породи животни. Според последния публикуван финансов отчет на дружеството за периода от 1 януари до 30 юни 2025 г. то отчита счетоводна загуба в размер на 759 хил. лв. спрямо счетоводна загуба от 1,722 млн. лв. за същия период на 2024 г. В управителния му съвет влизат трима - Мартин Маринов, който е изпълнителен директор, Златка Възелова и Милен Илиев Полименов. За първото шестмесечие на м.г.

те са взели възнаграждения в размер на 138 хил. лв.

Миналия август правителството увеличи броя на управителния съвет от 3-ма на 5-има души, но към момента съставът не е променен.

Дружеството получава и субсидии от Фонд “Земеделие”, като за периода са 579 хил. лв. Още 750 хил. лв. е взело под формата на компенсация от държавния бюджет чрез бюджета на земеделското министерство за изпълнение на дейности по отглеждане на породи коне, говеда и овце.

Интересна е ситуацията в друга държавна фирма - “Земинвест”, която извършва инвеститорски контрол в строителството и проектирането и е с капитал от 3,74 млн. лв. От финансовия отчет за третото тримесечие на 2025 г. става ясно, че дружеството е на загуба 103 хил. лв., като година по-рано печалбата е била 97 хил. лв. От края на март 2024 г. не са изплащани заплати и осигуровки, заради което НАП разпродава техни имоти. В същото време ръководството си е увеличило заплатите с общо 108 хил. лв. за тримесечие. Изпълнителен директор е Анна Мирчева, която управлява заедно с Николай Александров и Ангел Захов.

През април м.г. е решено “Земинвест” да се влее в “Напоителни системи” заради лошите си финансови резултати. Същата е съдбата и на “Агроводинвест”.

Последният финансов отчет на “Напоителни системи” е от 2024 г. Според него изпълнителният директор Снежина Динева е взела за цялата година 125 хил. лева - общо заплата и осигуровки. Седем са членовете на Съвета на директорите, които общо са взели 399 хил. лева. През 2024-а дружеството приключва на печалба от 134 хиляди лева.

12 924 лв. пък е заплатата за последните три месеца на 2025 г.

на шефа на “Агролеспроект” инж. Румен Райков. Дружеството извършва горскостопанско проектиране и картография. Неокончателният финансов отчет за миналата година показва обаче, че предприятието е на нетна печалба от 28 хил. лв.

Стойчо Енджов е директор на “Рибни ресурси”, което е оператор на рибарските пристанища Созопол и Балчик. За първото тримесечие на м.г. дружеството е на загуба от 47 хил. лв. при печалба от 15 хил. лв. за 2024 г. От отчета е видно, че 40% от разходите в размер на общо 74 хил. лв. отиват за заплати, но не е посочено колко са заетите.

Последният отчет на “Сортови семена - Елит”, занимаващо се със селекционна дейност, пък е към 30 юни 2024 г. Тогава е отчетена загуба от 21 хил. лв. Изпълнителен директор е Росица Въчева, като в съвета на директорите влизат още двама, а в дружеството са работели само още двама служители. Общото възнаграждение на всички за шестмесечието е било 32 хил. лв.

През юли м. г. правителството решава да влее “Сортови семена - Елит” в друго дружество на земеделското министерство - “Врана”, което се занимава с производство на елитни разплодни животни, посевен и посадъчен материал. Към третото тримесечие на 2025 г. предприятието е на

печалба от едва 2000 лв. Разходите за възнаграждения обаче са 411 хил. лева,

като служителите са 18. В съвета на директорите са Цветелина Хубенова, която е изпълнителен директор, Славка Петрова и Гани Митев.

Най-новото дружество под шапката на земеделието е “Магазин за хората”. То бе създадено миналата година и още няма финансов отчет. В началото на февруари оттам съобщиха, че финансовият резултат за 2025 г. съвпада с планирания, а инвестиционен период с временен отрицателен резултат е нормална практика при всеки нов проект. Към онзи момент общият размер на наличните средства, стоки и вземания надхвърля 4,92 млн. евро. Изпълнителният директор е Николай Петров.

От финансовите отчети на държавните горски предприятия се вижда, че 4 от тях са на загуба към третото тримесечие на 2025 г., а две отчитат положителни финансови резултатите. Югоизточното държавно предприятие е едното, което отчита загуба от 2,9 млн. лв. Начело на структурата е Димчо Радев. До края на септември разходите за работни заплати на целия персонал възлизат на 23,3 млн. лв. Средната месечна заплата е 2113 лв., а общият брой на заетите достига 1226 души.

На този фон Южноцентралното държавно предприятие отчита по-добър финансов резултат. Към 30 септември 2025 г. дружеството е на печалба от 256 хил. лв. въпреки по-ниските приходи и разходи спрямо година по-рано и работата в условия на намалено търсене и затруднения в дърводобива. Ръководител е Здравко Бакалов. Разходите за възнаграждения и осигуровки достигат 46,4 млн. лв., което представлява 51,5% от всички (при 44,6 млн. лв. година по-рано). Средната заплата е 2226 лв., а персоналът наброява 1905 души.

Югозападното държавно предприятие, управлявано от Валентин Чамбов, също приключва периода на печалба - 208 хил. лв. Към края на септември миналата година за възнаграждения са изразходвани 29,1 млн. лв. Средната месечна заплата е 2256 лв., като служителите в централното управление получават значително повече - по 3389 лв.

Североизточното държавно предприятие с ръководител Цветелин Миланов отчита загуба от 2,2 млн. лв., която се увеличава спрямо година по-рано. Разходите за заплати и осигуровки са 20,7 млн. лв.

Със загуба приключва и Северноцентралното държавно предприятие. Под ръководството на Иван Недков дружеството отчита отрицателен финансов резултат от 520 хил. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки достигат 34,5 млн. лв. Средната месечна заплата е 2243 лв., като административният персонал получава средно 2715 лв. Северозападното държавно предприятие също е на загуба - 2,120 млн. лв., но разходите за заплати са 54% от всички разходи.