Малките европейски летища се опасяват, че няма да оцелеят при високите цени на керосина

Малките летища в Европа изпитват притеснения, че може да не оцелеят при продължително високи цени на авиационните горива, тъй като са сред първите засегнати от намаляването на полетите, което авиокомпаниите предприемат заради по-ниската рентабилност на регионалните линии. Предупреждението е отправено днес по време на годишната конференция в Торино на „Ей Си Ай Юръп“ (ACI Europe), европейското подразделение на световната професионална асоциация на летищните оператори "Международен съвет на летищата" (ACI), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Настоящите цени на авиационното гориво и перспективата за нова криза с покупателната способност предполагат, че много регионални летища в Европа са изправени пред едновременно свиване на търсенето и предлагането“, заяви генералният директор на организацията Оливие Янковец. По думите му ситуацията представлява „екзистенциална заплаха“ за част от тези летища.

Според европейската летищна асоциация при намаляване на капацитета си за превоз авиокомпаниите по-често съкращават полети към регионални летища, отколкото към големите авиационни центрове, тъй като по-кратките маршрути са по-слабо печеливши и чувствителни към цените.

Като пример се посочва решението на германската „Луфтханза груп“ (Lufthansa Group) да прекрати дейността на регионалното ѝ дъщерно дружество „СитиЛайн“ (CityLine), което обслужваше връзки между Мюнхен и Франкфурт на Майн и редица европейски градове като Бордо, Неапол и Бирмингам.

„Регионалните летища са най-засегнати от тези промени, защото пътниците по техните линии реагират по-силно на цените и пътуват по-нередовно“, посочва организацията, допълвайки, че „заради това те са и по-малко печеливши за авиокомпаниите“.

Оливие Янковец подчерта, че има ясно разминаване между малките регионални летища и големите авиационни центрове. Пътникопотокът на малките летища остава с около 30 на сто под нивата от 2019 г. - преди пандемията от КОВИД-19, докато при големите летища се отчита ръст от над 16 на сто.

Организацията призовава и за „премахване на националните данъци върху самолетните билети“ или за „запазване на държавната финансова подкрепа за летища с под един милион пътници годишно“.

Според изчисления на организацията тези помощи са от съществено значение, тъй като малките летища губят средно по 2,64 евро на пътник.

В същото време регионалните летища, които в момента обслужват около 35 на сто от въздушния трафик в Европа, са „ключов елемент от функционирането на единния пазар на ЕС“, посочва генералният директор на летището в Торино Андреа Андорно.

Според анализ на консултантската компания „Бостън кънсалтинг груп“ (Boston Consulting Group, BCG) европейският въздушен трафик се очаква да нараства с между 2 и 2,5 на сто годишно през следващите 20 години, което е значително по-нисък темп спрямо средния годишен ръст с 5,3 на сто през периода 2010-2019 г.

Ръстът ще се дължи основно от нискотарифните авиокомпании, чийто пазарен дял в Европа се очаква да достигне 59 на сто до 2043 г. спрямо 47 на сто през 2024 г.

Около 65 на сто от малките и средни летища в Европа посочват прекомерна зависимост от нискотарифни превозвачи, сочи още анализ на „Ей Си Ай Юръп“, обобщил данни от над 50 летища, които обслужват около 80 на сто от пътническия трафик на континента.

Базираната в Брюксел „Ей Си Ай Юръп“ представлява над 600 летища в 55 държави. В летищната асоциация членуват основните международни летища в България - аерогарите в София, Варна, Бургас и Пловдив, се посочва на официалната страница на „Ей Си Ай Юръп“.