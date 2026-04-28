Защо поскъпват застраховки за коли и мотори? Проверяват две комисии (Обзор)

Скъпи ремонти и повече пътувания зад граница дърпат нагоре цените

Две комисии - за финансов надзор и за защита на конкуренцията, обявиха във вторник, че започва проверка как застрахователните компании формират цените на задължителната автозастраховка “Гражданска отговорност”, съобщиха от регулаторите.

Проверките започват след множество сигнали от граждани за рязко увеличение

на цените от някои компании. Според запознати първите сигнали дошли от собственици на мотори.

Всички дружества, без значение дали има сигнали конкретно срещу тях, или не, ще трябва да докажат, че поскъпването не е необосновано. За целта ще се проверят решенията на управителните им органи, в които трябва да има мотиви за новите цени, както и техническите обосновки за промените в ценоразписа. Освен високи проверката на КЗК може да покаже и дъмпингови цени, чиято цел е да се преразпределят пазарни дялове.

Според експерти при цените на застраховките в момента се наблюдава същият феномен, който повлече цените на много стоки и услуги миналото лято. Много търговци не дочакаха официалното въвеждане на еврото и ги надуха предварително.

Компаниите, при които си застраховаме колите, сега очакват официалното въвеждане на системата бонус - малус. Проектът е обявен за обществено обсъждане и според него всяко дружество може да разработи свои критерии за оценка, по които да изчислява цената на полицата за отделен клиент. Критериите трябва да бъдат обявени публично на сайта на дружеството.

Според експерти повечето големи в бизнеса вече прилагат тази система, без официално да са обявили критериите за нея. Така средната цена за водачите, които са причинили по-малко произшествия, ще получат отстъпка от базовата цена. Повечето дружества предвиждат това да доведе до намаление на цената с 30%. За причинилите виновно щети обаче наказателните точки могат да вдигнат цената със 125 и дори с 400%.

Това означава, че ако средната цена в момента е около 204 евро за среден клас автомобил, за изрядните шофьори полицата може да падне до 102 евро. А за тези с множество прегрешения да стигне и до 600 евро. И дори още по-скъпо, ако става дума за мощна кола.

Сред мотивите за по-високите цени, които се сочат най-често, е рязкото поскъпване на ремонтите, които се плащат от компаниите или от Гаранционния фонд.

Междувременно поскъпва не само задължителната гражданска, но и доброволното автокаско. През 2025 г. доброволните полици поскъпнаха с 15%, показват данни на Комисията за финансов надзор. Очакванията са този тренд да продължи и през 2026 г. и споделянето на риска със застраховател да струва с 5-10% повече.

Основната причина и за нея са скъпите ремонти.

Части, труд и сервизи вече струват много по-скъпо,

затова евтино “Каско” почти няма.

В същата посока действа и увеличаващият се брой на новите скъпи и сложни за поддръжка и ремонт коли. Особено електрическите и тези с много електроника са по-скъпи за ремонт, защото дори малък удар води до нуждата от подмяна на скъпи сензори, камери и друга техника, което оскъпява поправката. Все повече компании използват по-прецизно и по-строго ценообразуване, което зависи и от историята на водача, региона и поведението на пътя, нещо като бонус-малус, но за “Каско”.

Увеличаването на хората, които пътуват зад граница, където средните цени са по-високи, тегли стойностите и у нас в посока към изравняване със средните поне за Европа. Затова прогнозата на експертите е, че най-голямо поскъпване ще има за по-скъпите коли, за водачите с лоша история, за тези, които живеят в големите градове и често пътуват извън страната.

Опитни застрахователи се опасяват и от увеличаване на шофиращите без застраховка. Причинените от тях щети ще се плащат от Гаранционния фонд, т.е. от отчисленията от застраховките на всички водачи, включително и на съвестните.