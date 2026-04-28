Европейските борси затвориха предимно на отрицателна територия

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха днешната търговска сесия предимно на отрицателна територия. Инвеститорите следяха реакцията на Вашингтон на предложенията за мир от страна на Иран, докато Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че напускат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и по-широкия алианс ОПЕК+, предаде Си Ен Би Си.

Неочакваното решение на ОАЕ нанесе удар върху организацията, която координира добива сред част от най-големите производители на петрол в света, особено в Близкия изток.

Решението бе обявено на фона на задълбочаващата се енергийна криза, предизвикана от конфликта в Иран и напрежението около Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Във Франкфурт DAX се понижи с 65,27 пункта или 0,27 на сто до 24 018,26 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 37,83 пункта или 0,46 на сто до 8104,09 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 11,7 пункта или 0,11 на сто до 10 332,79 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 изтри 2,26 пункта или 0,37 на сто до 606,58 пункта.

Швейцарският производител на лекарства „Новартис“ (Novartis) повиши пазарната си стойност с 0,7 на сто, въпреки че отчете спад от 12 на сто на годишна база на оперативната печалба до 4,9 млрд. долара - под очакваните 5,3 млрд. долара.

Британският енергиен гигант Би Пи (BP) отчете значително увеличение на печалбата си за първото тримесечие, която надхвърли прогнозите, което доведе до поскъпване на акциите на компанията с 1,7 на сто.

Книжата на „Барклис“ (Barclays) поевтиняха с 0,3 на сто, след като банката отчете разходи от 200 млн. лири, свързани с кредитни експозиции към затруднен кредитор на имоти. Въпреки това тя отчете ръст на печалбата преди данъци до 2,81 млрд. лири и обяви нова програма за обратно изкупуване на акции.

Акциите на европейския самолетостроител „Еърбъс“ (Airbus) приключиха с лек ръст от 0,3 на сто, след като компанията също публикува разочароващи резултати за първото тримесечие.

Инвеститорите следят и информацията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъжда предложение на Иран за възобновяване на трафика през Ормузкия проток в замяна на вдигане на американската блокада и прекратяване на конфликта.

Все още не е ясно дали Вашингтон ще приеме предложението, като несигурността около развитието на войната подкрепя цените на петрола.

Междувременно германската компания „Байер“ (Bayer) се яви пред Върховния съд на САЩ в опит да сложи край на хиляди съдебни дела, свързани с хербицида „Раундъп“ (Roundup), което доведе до поевтиняване на акциите ѝ с 4,6 на сто.

Вниманието на пазарите тази седмица е насочено и към водещи централни банки, като Управлението за федерален резерв (УФР), Европейската централна банка (ЕЦБ) и „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) са сред тези, на които предстои да вземат ключови решения за лихвените проценти на фона на нарастващата несигурност около инфлацията и икономическия растеж.