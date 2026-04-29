България в топ 4 по скок на дизела, цените остават високи поне до октомври

България е в топ 4 по поскъпване на дизела след нападението на САЩ и Израел срещу Иран.

Това показват изчисления на енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов.

41% е поскъпването на дизела в България, което е в топ 4 на Европа. Само Естония, Люксембург и Белгия са по-голямо. У нас това гориво е поскъпнало от 1,29 евро до 1,79 евро. Дизелът е ключов за транспорта и заради това е с по-висока цена, отделно България е износител на това гориво и това допълнително сближава цените ни с тези в останалите държави в ЕС.

При бензина ръстът е около 20% и там България се движи около средните стойности в ЕС. Причината е, че бензинът е с по-ограничено потребление, а и в България той предимно се внася, добави Цветомир Николов пред Нова телевизия.

Според енергийният експерт цените ще останат поне на тези високи нива до октомври. За този период търговците на петрол са хеджирали риска от скъп суров петрол, обясни той. Трудно е обаче да се предвиди какъв ще е ефектът от това върху общата инфлация и поскъпването на другите стоки и услуги.