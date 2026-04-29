Служебен министър съветва Румен Радев да спести от тестове за рак и несъществуващи чиновници

"В правомощията на новото редовно правителство е да реши дали да ограничи автоматичният ръст на заплатите. Бих ги посъветвал да ограничат ненужно раздутите разходи като тестовете за два вида рак по новата програма на МЗ. Обществената поръчка за тях е със завишени цени - разходва 10 млн. евро, а може да е за 2-3 млн. евро. "

Това обяви служебният финансов министър Георги Клисурски пред Нова телевизия. След дни той трябва да предаде поста на редовен министър в бъдещ кабинет на Румен Радев.

Друг пример е плащането на фиктивни курсове към инсинератора за изгаряне на животински трупове, където могат да се спестят десетки милиони евро, каза Клисурски.

Според него чак при ограничаване на тези течове, редовното правителство трябва да реши има ли нужда от нови приходи и ограничаване на разходите.

От обществени поръчки могат да се спестят стотици милиони евро, твърди Георги Клисурски.

"Но бих призовал новото правителство за смели административни реформи като орязване на незаетите щатни бройки по министерствата. При сегашните разходи вдигането на заплатите би било трудно", заяви служебният финансов министър.

"Януари месец г-жа Теменужка Петкова съобщи за излишък около 200 млн. евро. Но в края на февруари трябваше да изтеглим до 900 млн. от фискалния резерв, за да се покрият разходи, защото вече нямаше забавяне на плащания, разказа Георги Клисурски. В края на март от 900 млн. намалихме този месечен дефицит до 600 млн. евро, които изтеглихме от фискалния резерв.

През април месец вече сме на нулата и дори няма да има нужда да се ползва фискалният резерв, защото изравнихме приходите с разходите", заяви Георги Клисурски. Според него повечето приходи са дошли от годишните данъчни декларации на хората, които се подават през април.

Точно преди седмица ЕК излезе с финалната оценка, че дефицитът ни за 2025 година е 3,5% на начислена основа, но България може да се ползва от дерогацията за разходите за отбрана, обясни служебният финансов министър. Благодарение на доставените самолети F-16 и дерогацията за отбрана се надявам да не влезем в процедура по свръхдефицит, заяви той.

Кабинетът на Росен Желязков не беше разплатил дори парите за топки на физкултурните салони на училищата, но намери 4 млрд. лв. да увеличи капитала на ББР, обяви Георги Клисурски. А ББР бяха заявили само за 25% от увеличението на капитала какво ще правят с тях, добави той като обяснение защо служелното правителство си взе обратно 1,4 млрд. евро от банката.