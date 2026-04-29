Цените на петрола леко спаднаха след решението на ОАЕ да напуснат ОПЕК

Цените на петрола отстъпиха леко от нивата, до които нараснаха в предишните дни. Инвеститорите анализират последиците от неочакваното решение на Обединените арабски емирства (ОАЕ) да напуснат ОПЕК, въпреки че продължаващите смущения на доставките в резултат на конфликта в Близкия изток подкрепят петролните котировки, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент с доставка през юни спаднаха с 1 цент до 111,25 долара за барел в днешната азиатска търговия. Фючърсите за Брент с доставка през юли, които са обект на по-засилена търговия, се понижиха с 28 цента и към 07:13 часа българско време се продаваха за 104,12 долара за барел. Това е първи ценови спад за Брент след седем поредни сесии на растеж.

Умереното понижение може да е свързано отчасти с изненадващото решение на ОАЕ да напуснат обединението ОПЕК от 1 май, заяви старшият анализатор на „Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG) Ан Фам. Според него перспективите пред добивите на страната се засилват, тъй като вече няма да е задължена да спазва производствените квоти на петролния картел.

„Този ефект обаче няма да има незабавно действие, тъй като допълнителните количества петрол може да не бъдат доставени в краткосрочен план поради продължаващата блокада на Ормузкия проток", добави анализаторът.

„Така че, макар цените да са леко надолу, това изглежда по-скоро като корекция спрямо по-ранните ръстове, като сортът Брент все още се задържа на високи нива - около 110 долара за барел", смята Фам.

Според източници на „Уолстрийт джърнъл" президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на своите съветници да се подготвят за продължителна блокада на Иран.

Тръмп е решил да продължи да оказва натиск върху иранската икономика и износа на петрол, като блокира морския трафик към иранските пристанища, се твърди във вчерашната публикация на изданието.

Въпреки примирието между САЩ и Иран надеждите за скорошен край на конфликта отслабват. Техеран продължава силно да ограничава морския трафик през Ормузкия проток, през който обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, а САЩ са наложили морска блокада на иранските пристанища.

„Неотдавнашното покачване на цените на петрола се дължи на блокадата на протока", заяви Ян Ан, анализатор в „Хайтонг Фючърс" (Haitong Futures).

„Ако Тръмп е готов да удължи блокадата, прекъсванията в доставките ще се влошат още повече и ще продължат да тласкат цените на петрола нагоре", допълва той.

САЩ оказват натиск Иран да прекрати ядрената си програма, докато иранските власти настояват за някаква форма на репарации, облекчаване на икономическите санкции и контрол над Ормузкия проток, пише БТА.