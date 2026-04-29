ИСС поиска ревизия на въглеродните политики заради скъпия ток

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие на своя пленарна сесия Резолюция за балансиран подход при прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) и Механизма за коригиране на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ). В нея консултативният орган на работодатели, синдикати и граждански организации призовава за ревизия на въглеродните политики и мерки срещу високите цени на електроенергията. В документа се посочва, че е необходимо да се засили защитата както на индустрията, така и на уязвимите домакинства, съобщиха от институцията.

Националните позиции на България пред Съвета на ЕС по околна среда и по енергетика, трябва да бъдат преразгледани в контекста на високите цени на електрическата енергия и заплахата от продължителен недостиг на природен газ. ИСС подкрепя изразените позиции на правителствено ниво чрез писмо, подписано от десет държави, до президента на Европейската комисия с искане за ревизия на ЕСТЕ.

В резолюцията се препоръчва да бъде въведен постоянно действащ механизъм за компенсация от свръхвисоки цени и да се преоценят плановете за либерализация на пазара на електрическа енергия за домакинствата.

Консултативният орган подчертава, че постигането на климатичните цели трябва да бъде съчетано със запазване на икономическата конкурентоспособност и социалната устойчивост, без да се допуска задълбочаване на неравенствата и отслабване на националната икономика.

На пленарната си сесия ИСС прие и Становище „Сива икономика в България", в което отчита, че през последните години в страната се наблюдава тенденция към постепенното намаляване на сивия сектор, но делът му остава относително висок в сравнение със страните от ЕС, съобщиха от институцията. В документа Съветът отправя редица препоръки за по-амбициозни и адекватни мерки за съществено ограничаване и превенция на сивата икономика.

Вчера Асоциацията на индустриалния капитал в България приветства приемането на становището на Икономическия и социален съвет „Сива икономика в България" като важна стъпка за последователна и ефективна политика за изсветляване на икономиката и насърчаване на устойчивото икономическо развитие, пише БТА.